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حضور مميز لـ«تراث الإمارات» في «أبوظبي للكتاب»

حضور مميز لـ«تراث الإمارات» في «أبوظبي للكتاب»
26 مايو 2023 00:58

أبوظبي (وام)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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يشارك نادي تراث الإمارات ببرامج ثقافية وتراثية متنوعة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ونظم النادي في جناحه عدداً من الورش الحرفية النسائية وأنشطة الرسم والتلوين للأطفال، والمسابقات التراثية اليومية بهدف تثقيف الزوار حول التراث الإماراتي، بخلاف المحاضرات وحفلات توقيع الكتب ضمن أجندة برنامجه الثقافي، ويعرض جناح النادي عدداً من الإصدارات المتميزة، يتصدرها «ديوان الشيخ زايد»، بالإضافة إلى «روائع البيان في آل نهيان»، و«الوثائق العثمانية في تاريخ الجزيرة العربية»، ودواوين شعرية، مثل ديوان فارس الشعر، وديوان ابن عتيج، وديوان كميدش بن نعمان، ومجلدات مجلة «تراث».

نادي تراث الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
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