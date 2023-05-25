المنصات والمؤلفات الرياضية حاضرة في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

تستحوذ الكتب والمؤلفات والمنصات الرياضية على اهتمام عدد كبير من دور النشر، والجهات المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والمستمر حتى 28 مايو الحالي، حيث توجد العديد من الموسوعات الرياضية ضمن قائمة المعروضات في الأجنحة المختلفة. وأكد ناشرون، ومسؤولو منصات رياضية مشاركة أن المعرض يعد فرصة مميزة للترويج لعدد من الرياضات والتعريف بقوانينها ولوائحها، بجانب المعروض من الكتب والموسوعات الرياضية المتنوعة.

ومن أبرز الكتب المعروضة «إصابات الملاعب» والمهارات الاحترافية لكرة القدم «النمو البدني والتطور الحركي» واليوجا بين الممارسة الرياضية والعلاج «سلسلة عشاق كرة القدم». ومن أبرز الكتب الرياضية أيضاً «تاريخ شعبي لكرة القدم» الذي يتحدث عن الجذور التاريخية لنشأة كرة القدم في القرنين الـ15، و16، وقد تمت ترجمته إلى العربية، وهو للكاتب ميشيل كوريا. ويشارك كل من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بمنصتين مختلفتين في المعرض، حيث يقدمان عروضاً تفاعلية منوعة، ويستعرض اتحاد الجو جيتسو في منصته دور الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة منتسبيها، وكذلك إبراز الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية التي حصل عليها.

وقال عبدالله الزعابي، مسؤول منصة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن الاتحاد حرص على التواجد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، للتعريف بأهمية اللعبة ودورها في دعم الناشئين رياضياً ومجتمعياً، حيث تلاقي المنصة تفاعلاً كبيراً من زوار المعرض. وأضاف: تعرض بالمنصة 4 إصدارات مميزة من أبرزها سلسلة «حصن الإمارات» للمؤلفة الإماراتية نورة الشمري المستشار القانوني للاتحاد. وأكد أن المنصة تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار وكلهم يستفسرون عن كيفية الاشتراك في اللعبة للأطفال الصغار والناشئين وآلية التواصل مع الأندية.

وتشارك أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بمنصة عرض تفاعلية تعمل على تعريف الزوار بأنشطة ورياضات أكاديمية مختلفة، وتمنحهم الفرصة لمقابلة أبرز اللاعبات للتعرف على مواهبهن.

وقالت مريم المنصوري مسؤولة منصة أكاديمية فاطمة بنت مبارك: إن الأكاديمية استغلت المعرض ليكون فرصة مميزة للتعريف بأنشطتها، وكذلك العديد من الكتب الرياضية عن الألعاب التي تقدمها الأكاديمية، لتكون الفائدة مزدوجة ما بين القراءة والتعريف بالأكاديمية والرياضيات المختلفة التي تنضوي تحت مظلتها. وأشارت إلى أن الأكاديمية عملت أيضاً على دعم الزوار من خلال محاضرات تثقيفية بأهمية ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، وكذلك التعريف بدور الأكاديمية في دعم الرياضة النسائية وتطورها خلال السنوات الماضية.

وقال أحمد عبدالمنعم، المدير العام لمؤسسة حورس الدولية للنشر، أن الجناح الخاص بالمؤسسة يعرض العديد من الكتب والموسوعات وأبرزها موسوعة رياضية خاصة عن أبرز الرياضات ككرة القدم، واليد، والسلة، والطائرة، وغيرها حيث تستعرض هذه المؤلفات قوانين الألعاب وطريقة لعبها الصحيحة. وأوضح أن العديد من الجهات والأندية الرياضية في الإمارات عملت على الاستعانة بهذه الموسوعة. وأكد محمد كامل، مسؤول جناح مؤسسة طيبة للنشر، أن هناك العديد من الكتب الرياضية داخل الجناح والتي تتجاوز 15 مؤلفاً وتتعلق معظمها بتاريخ الألعاب وقوانينها.