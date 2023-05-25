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ثقافة

مذكرة تفاهم بين «أبوظبي للغة العربية» و«العويس الثقافية»

شعار مركز أبوظبي للغة العربية
25 مايو 2023 23:39

أبوظبي (وام)
وقع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وذلك لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والفكرية وتبادل الخبرات، والعمل على وضع الحلول الفعالة لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا الِفكر العربي واستشراف مستقبله.وتسعى مذكرة التفاهم إلى تكريس التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشاريع مشتركة تنسجم مع أهدافهما الاستراتيجية، إلى جانب الشراكة في تنظيم فعاليات متخصصة تثري الفكر العربي وتعالج القضايا الفكرية والعلمية والثقافية العربية.
ومن خلال مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على التنسيق فيما بينهما بشأن الأنشطة والفعاليات التي تهّم القضايا العربية ذات الصلة، إلى جانب تبادل قاعدة بيانات الشخصيات الثقافية العربية والعالمية بما يخدم توسيع قاعدة بيانات كلا الطرفين.
وسيوضع برنامج عمل مشترك يتضمن إعداد برامج تدريبية وورش عمل، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة الفنية وإعداد الدراسات والبحوث ونشر المعلومات والتقارير ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب المذكرة تُنشأ لجنة فنية مشتركة تكلف بمتابعة وتنفيذ برامج العمل السنوية المشتركة.

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