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جمال السويدي يوقع كتاب: «وثيقة الأخوة الإنسانية»

جمال السويدي أثناء توقيع كتابه (من المصدر)
26 مايو 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يوم الثلاثاء، نسخ كتابه الجديد «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالمٍ خالٍ من الصراعات» بطبعتيه العربية والإنجليزية.
حضر التوقيع لفيف من المشاهير في مختلف المجالات، وعدد كبير من أساتذة الجامعات والمثقفين والمفكرين والباحثين، وعدد أكبر من زوار المعرض، حيث لقي الكتاب إشادة وكثيراً من الإعجاب والاستحسان، وذلك لفكرته وموضوعه والأهداف الإنسانية النبيلة التي يبتغيها، وحرص الحضور على الحصول على توقيع الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي على نسخ من الكتاب.
ويؤصل الكتاب لفكرةِ التعايشِ السلميِّ في الإسلامِ، مستشهداً بتجربةِ دولة الإمارات العربيةِ المتحدة، التي بدأتْ معَ الأبِ المؤسسِ المغفورِ له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويستعرض ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي التسامحِ والتعايشِ السلميِّ بينَ الأديان والأجناسِ المختلفة. كما يقدم استراتيجيةً شاملةً لتعزيزِ تنفيذِ وثيقةِ الأخوة الإنسانية على المستويينِ الإقليمي والدولي، ويتناول الكتاب أيضاً الجهود الجليلة التي بذلتها الإمارات لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في العالم، من منطلق الإيمان بأن التسامح هو طريق الإنسانية للتغلب على نزعات الصراع الديني والعرقي والطائفي، وتفادي تكرار مآسي التاريخ وحروبه الدينية والطائفية التي راح ضحيتها ملايين البشر، إذ قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إن التسامح يحمل في داخله قوة جبارة قادرة على هزيمة الشر مهما كان حجمه، وتغيير مسار العالم إلى الأفضل».

جمال السويدي
الإمارات
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
وثيقة الأخوة الإنسانية
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