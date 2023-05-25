الجمعة 26 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

قائد عام شرطة أبوظبي يزور «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»

قائد عام شرطة أبوظبي يزور «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»
26 مايو 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
صور.. معالم الدولة تضيء بألوان علم الوحدة الأفريقية
إعلان تفاصيل مهمة «المستكشف راشد 2» خلال ثلاثة أشهر
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023. وتفقد معاليه عدداً من الأجنحة ودور النشر، يرافقه اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وعدد من الضباط، واطلع على الإصدارات الثقافية والقانونية والأمنية للهيئات الحكومية وغيرها من دور الطباعة والنشر المشاركة في المعرض.
وأشاد معاليه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يمثل منارة مهمة للثقافة والمعرفة في العاصمة، لافتاً إلى أن المعرض اكتسب أهمية خاصة في دورته الحالية من خلال اهتمامه بمفهوم «الاستدامة»، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.
وزار معاليه منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي تتضمن مشاركة «لجنة الأدباء والقراءة»، التي قدمت شرحاً للزوار حول مبادرة «بلمسة كلنا نقرأ»، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، التي شاركت بأوراق عمل لمنتسبي شرطة أبوظبي المتميزين.
وقدم مركز التدريب الافتراضي عروضاً للزوار للتعريف بأهداف «لعبة مغامرات السلامة»، إلى جانب محاضرات وورش عمل حول أهمية القراءة، كما شارك قسم الموروث الشرطي التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة بمشروع «متحف شرطة المربعة الافتراضي» وصور تجسد تاريخ القلعة التاريخية.
وشاركت مديرية المرور والدوريات بالتوعية المرورية الرقمية وتجارب تفاعلية باستخدام الواقع المعزز في تعليم قواعد السلامة المرورية، بالإضافة إلى الروبوت الذكي الذي يسهم في نشر ثقافة السلامة المرورية، إلى جانب مشاركة مديرية الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي بكتيبات حول القوانين الاتحادية وأهم إصداراتها بلغة «برايل»، وإدارة المعلومات الأمنية التي قامت بتعريف زوار المعرض بخدمة أمان لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، كما شارك قسم النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتعريف الزوار ببرنامج تخفيض النقاط المرورية عبر توعية السائقين بالقيادة الآمنة، وشاركت إدارة الشرطة المجتمعية متمثلة بمبادرة «كلنا شرطة» للتعريف بجهودها في غرس أهمية العمل التطوعي.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
فارس خلف المزروعي
آخر الأخبار
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
عربي ودولي
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
اليوم 01:04
البيت الأبيض
عربي ودولي
الانتخابات الأميركية.. منافسون بارزون أمام ترامب وبايدن
اليوم 01:04
عراقيون يتجولون في قوارب صغيرة في نهر دجلة (أ ف ب)
عربي ودولي
العراق.. دعوات لتشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف
اليوم 01:04
جنود صوماليون قرب مبنى تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أ ف ب)
عربي ودولي
الصومال يعلن الحرب على «السلاح غير الشرعي»
اليوم 01:04
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
عربي ودولي
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©