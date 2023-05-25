قائد عام شرطة أبوظبي يزور «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023. وتفقد معاليه عدداً من الأجنحة ودور النشر، يرافقه اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وعدد من الضباط، واطلع على الإصدارات الثقافية والقانونية والأمنية للهيئات الحكومية وغيرها من دور الطباعة والنشر المشاركة في المعرض.

وأشاد معاليه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يمثل منارة مهمة للثقافة والمعرفة في العاصمة، لافتاً إلى أن المعرض اكتسب أهمية خاصة في دورته الحالية من خلال اهتمامه بمفهوم «الاستدامة»، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

وزار معاليه منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي تتضمن مشاركة «لجنة الأدباء والقراءة»، التي قدمت شرحاً للزوار حول مبادرة «بلمسة كلنا نقرأ»، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، التي شاركت بأوراق عمل لمنتسبي شرطة أبوظبي المتميزين.

وقدم مركز التدريب الافتراضي عروضاً للزوار للتعريف بأهداف «لعبة مغامرات السلامة»، إلى جانب محاضرات وورش عمل حول أهمية القراءة، كما شارك قسم الموروث الشرطي التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة بمشروع «متحف شرطة المربعة الافتراضي» وصور تجسد تاريخ القلعة التاريخية.

وشاركت مديرية المرور والدوريات بالتوعية المرورية الرقمية وتجارب تفاعلية باستخدام الواقع المعزز في تعليم قواعد السلامة المرورية، بالإضافة إلى الروبوت الذكي الذي يسهم في نشر ثقافة السلامة المرورية، إلى جانب مشاركة مديرية الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي بكتيبات حول القوانين الاتحادية وأهم إصداراتها بلغة «برايل»، وإدارة المعلومات الأمنية التي قامت بتعريف زوار المعرض بخدمة أمان لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، كما شارك قسم النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتعريف الزوار ببرنامج تخفيض النقاط المرورية عبر توعية السائقين بالقيادة الآمنة، وشاركت إدارة الشرطة المجتمعية متمثلة بمبادرة «كلنا شرطة» للتعريف بجهودها في غرس أهمية العمل التطوعي.