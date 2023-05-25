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ثقافة

السفير التركي لـ«الاتحاد»: علاقات ثقافية متميزة تجمع الإمارات وتركيا

الجناح التركي في معرض أبوظبي للكتاب (الاتحاد)
26 مايو 2023 00:58

هزاع أبوالريش (أبوظبي)
تحل الجمهورية التركية ضيف شرف الدورة 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وبهذه المناسبة أكد السفير التركي لدى الإمارات، توجاي تونشير، قوة العلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين، مبرزاً أن ثمة أوجه تعاون ثقافي وفرصاً عديدة لشراكات مثمرة بين دور النشر والتوزيع والقطاعات الثقافية والفنية في كلا البلدين.

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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وأضاف في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن تركيا والإمارات تتمتعان بتاريخ ثقافي وتقاليد أدبية غنية مهمة ومُلهمة، وهذا ما يُعزز ويحفز فرص التعاون الثقافي المشترك بين البلدين، لافتاً إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشكل محفلاً ثقافياً بارزاً، ولاشك أن اختياره لتركيا ضيف شرف في دورته الـ32 يتيح فرص تعاون متميزة، ونحن نعتز بهذا الاختيار.
ويشارك 50 كاتباً من تركيا، ويسعدنا بلا شك أن تتعزز حركة الترجمة بين اللغتين التركية والعربية.
وأضاف سفير تركيا: إن الشراكات الثقافية التي تجمع المثقفين والأدباء والكتاب تجعلهم أمام رؤى مشتركة تسهم في توثيق التعاون والتفاهم بين الثقافتين، وتدعم الارتقاء بالأفكار الخلاقة، وتلهم الإبداع، وتسهم في تحقيق الاستراتيجيات الثقافية للنهوض بالأجيال القادمة.

السفير التركي
الإمارات
تركيا
الإمارات وتركيا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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