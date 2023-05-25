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ثقافة

أكاديمية الشعر تفتح باب التسجيل للموسم الـ 16

أكاديمية الشعر تفتح باب التسجيل للموسم الـ 16
26 مايو 2023 00:58

أبوظبي (وام)

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أعلنت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بدء التسجيل للموسم السادس عشر 2024/2023 «دراسات الشعر النبطي وتحليله»، الذي ينطلق في الرابع من سبتمبر المقبل، ويستمر حتى السابع من فبراير 2024، وذلك باستخدام التعليم الهجين «الواقعي والافتراضي». 
ويتضمن برنامج الدراسة ثلاثة مسارات رئيسة، الأول يتعلق بالبحور والأوزان والقافية في الشعر النبطي «مسار تطبيقي»، ويستهدف هذا المسار الشعراء المبتدئين والراغبين في تطوير مهاراتهم الشعرية.
أما البرنامج الثاني، فيختص بمجال النقد والبحوث «نظري» ويستهدف فئة النقاد والباحثين والراغبين من الشعراء، فيما يتعلق البرنامج الثالث بدراسة عملية متقدمة.
وتشمل المسارات الثلاثة مجموعة من المواد، منها مدخل إلى الشعر الفصيح العام والخاص بالإمارات، مدخل إلى الثقافة الشعبية، أوزان وبحور الشعر النبطي، القافية، البناء الفني للقصيدة النبطية، بناء الصورة الشعرية، التقليد والتجديد، المخاطبات الشعرية بين الشعراء، فن الإلقاء الشعري، النقد في القصيدة الإماراتية، بالإضافة إلى جمع الشعر من مصادره الأصلية، الإعلام والشعر النبطي.
يهدف البرنامج إلى إعداد الطلبة للتعامل بفعالية وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية في خضم التطورات التي يشهدها العالم، حفاظاً على موروث الوطن والأجداد، ولتزويد الطلبة بمهارات البحث والتحليل، وإطلاعهم على تجارب شعرية معروفة ومؤثرة، بالإضافة إلى إعدادهم لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال في عمليات البحث وإعداد الدراسات البحثية المختلفة، وصولاً إلى تمكنهم من كتابة الشعر بأوزانه وبحوره المتنوعة، وتطوير أدوات التحليل النقدي والتذوق الأدبي لديهم من خلال تطبيق مفاهيم وعمليات بحث الأعمال في الأداء وكتابة تقارير البحث.
ويمكن للمهتمين بالتسجيل زيارة جناح أكاديمية الشعر في أبوظبي خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب لإتمام إجراءات التسجيل. يشار إلى أن أكاديمية الشعر تقدم برنامجاً شاملاً لدراسة الشعر وتحليله، وتعمل على تأهيل شعراء قادرين على كتابة القصائد، كما يدمج البرنامج المناهج الشعرية المتعددة، باستخدام أحدث وسائل التعليم، إلى جانب كونه يعزز المهارات الشعرية الأساسية للطلبة من خلال عمليات البحث والتحليل والأداء العملي، بهدف التمهيد لدخولهم إلى الساحة الشعرية.

أكاديمية الشعر
الإمارات
الشعر النبطي
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