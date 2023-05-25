علي الحجار يغني للأبنودي في المجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد يوم غد السبت، حفلاً غنائياً يحييه الفنان المصري علي الحجار على خشبة مسرح المجمع الثقافي - أبوظبي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن فعاليات ثقافية وأدبية وفنية متنوعة في أبوظبي خلال الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يستقبل زواره حتى 28 مايو الجاري.

الحفل الذي يأتي قبل يوم من ختام المعرض، يدعو الجمهور للاستماع إلى مجموعة من قصائد الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي التي تلقيها ابنته آية الأبنودي في افتتاح الحفل، ليصدح صوت الحجار بعد ذلك للمرة الأولى في أبوظبي بمجموعة من أجمل الأغاني التي تتجلى فيها أشعار الأبنودي، بما تحمله من نبض اجتماعي وإنساني خاص، وبقدرتها المميزة على وصف الحياة بأبسط الكلمات وأرقها.

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء الحجار بالأبنودي، غناءً وشعراً، بدأ من خلال «تترات» مجموعة من المسلسلات المصرية الشهيرة التي عبر الأبنودي بكتابة كلماتها عن نظرته الجمالية للواقع في تجسيد يحاكي حال المجتمع موسيقياً وغنائياً بصوت الحجار، كما في «بوابة الحلواني» و«ذئاب الجبل».

وإلى جانب الحفل المنتظر، يواصل مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تنظيم المزيد من النشاطات والفعاليات الأدبية والثقافية والمهنية خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يعد الأضخم في دورته هذا العام من حيث المساحة والبرامج وعدد الناشرين والمشاركين، وبأنشطته التي تعكس رسالة المركز في نشر اللغة العربية، وتعزيز المحتوى العربي، وتشجيع صناعة النشر والقراءة والإبداع.