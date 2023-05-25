«العويس الثقافية» تنظم ندوة «شهادات في الرواية الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

في أول مشاركة متميزة لها بفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في جناحها مساء يوم الأربعاء 24 مايو الجاري ندوة ثقافية بعنوان«تجارب وأصوات.. شهادات في الرواية الإماراتية»، شارك فيها كل من الإعلامي جمال مطر، والقاصة صالحة عبيد حسن، والقاصة عفراء محمود، وأدارها الشاعر والصحافي حسين درويش وحضرها جمع من المثقفين والمهتمين وأصدقاء المؤسسة.

تناولت الندوة ثلاث روايات هي: «ربيع الغابة» لجمال مطر، و«بظل كبير» لعفراء محمود، و«لعلها مزحة» لصالحة عبيد، وتنتمي تلك الروايات إلى عالم الرواية الجديد في الإمارات خاصة أن مواقيت صدورها لعب دوراً في بناء عالمها السردي الذي قارب الجغرافية المحلية بشكل مباشر كما في روايتي «بظل كبير» و«لعلها مزحة» أو عالم رمزي متخيل كما في «ربيع الغابة» التي دارت في عالم الحيوانات.

قال الروائي والإعلامي جمال مطر عن روايته «ربيع الغابة» أنها كتبت لتكون فيلماً لرسوم متحركة ثم تحولت إلى رواية خلال فترة الحجر بسبب وباء كورونا وقد استغرق في كتابتها خمسة أشهر، بينما أشارت عفراء محمود إلى أن روايتها «بظل كبير» دفعتها للخوض في عالم الإدمان وتداعياته النفسية والاجتماعية لتكتب نصاً جريئاً عن هذا العالم الحساس، في حين كان لرواية صالحة عبيد «لعلها مزحة» حضور جغرافي وهي تتخذ من الشارقة مكاناً لبناء الحكاية بين زمنين: زمن شخصية مسلم وزمن شخصية ميرا، واستغرق ذلك منها عامين كاملين.

كانت الندوة مفتاحاً لحوار موسع مع الحضور شارك فيه علي العبدان وناجي الحاي ومريم الزرعوني ووليد الزيادي وغيرهم من المثقفين وقد أغنت مداخلاتهم عالم الندوة وخاصة أنها تناولت كل رواية بموضوعية.

ثم كرم إبراهيم الهاشمي - المدير التنفيذي للمؤسسة، المشاركين في الندوة وقدم لهم الشهادات التقديرية وشكرهم على مشاركتهم في هذه الندوة الغنية والمفيدة.



