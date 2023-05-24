المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية يختتم أعماله

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

اختتم «المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية» الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، دورته الثانية على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، حيث شهد مشاركة واسعة لنخبة من الناشرين والمترجمين وصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال من مختلف دول العالم، في برنامج حافل من الجلسات الحوارية بحثت عدداً من المحاور والقضايا المرتبطة بتطويع السرد القصصي، وأحدث التوجّهات في قطاع النشر، وسبل إثراء المحتوى العربي.

وتخلل برنامج المؤتمر جلسة بعنوان: «حكايات الخيال العربية: أين اختفى كل ذاك السحر؟»، ناقشت أعمال أدب الخيال العربي المعاصر، وتحدّيات ترسيخ هويته الأدبية في أوساط الجمهور العربي والعالمي، وكيف يمكن للمبدعين استلهام التاريخ الغني لهذا الأدب لفتح آفاق جديدة لأعماله. شارك في هذه الجلسة المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، الرئيسة التنفيذية لـ«شركة أفلام نايلة الخاجة» ومؤسسة نادي «سين كلوب» السينمائي، والمؤلّف وكاتب السيناريو أحمد مراد، ومحمد الشيباني، المدير الإبداعي لشركة «ساندستورم» الإماراتية، وعلي غملوش، مدير أعمال «شاهد» الأصلية بمجموعة إم بي سي، وأدارها الدكتور عبد الوهاب خليفة، خبير الأدب العربي والترجمة.

التعليم والترفيه

ناقش المؤتمر أيضاً العلاقة بين التعليم والترفيه في جلسة بعنوان «التعليم الترفيهي: هل يمكن استخدام الترفيه لدعم جودة التعليم؟»، التي طرحت مجموعة من التساؤلات حول التعليم الترفيهي ومدى نجاحه في تشجيع الأطفال والشباب على التعلّم، وكيف يمكن للمعلّمين وصنّاع المحتوى استخدامه لتحقيق النتائج المرجوّة في تحسين العملية التعليمية. وتحدث في الجلسة لُمى العدناني، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة «آدم ومشمش»، وبدر ورد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لمسة»، وإتيان ف. أوجي، المؤرّخ المختصّ بدراسات المستقبل والخيال العلمي والمحاضر الرئيس في جامعة إيرازموس روتردام، وآن هاغويل، مديرة مشروع «متحف الأطفال» والمشرفة على المحتوى بمتحف اللوفر أبوظبي. وأدارتها الدكتورة هنادا طه، أستاذة كرسي اللغة العربية ومديرة مركز اللغة العربية للبحث والتطوير في جامعة زايد.

الكتب الصوتية

ضمّ برنامج المؤتمر كذلك جلسة حوارية بعنوان «الكتب الصوتية والبودكاست: هل يمكن للكلمة المسموعة أن تواكب سماع الموسيقى؟»، تحدّث فيها كريم بيضون، الرئيس التنفيذي ورئيس محتوى منصة «حكواتي»، ومحمد العجيلي، نائب الرئيس لإدارة المنتج في «أنغامي»، منصة بثّ الموسيقى الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهيلينا غوستافسن، الرئيسة التنفيذية للمحتوى في شركة «ستوريتل» والرئيسة التنفيذية لشركة «ستوري سايد»، الناشر الرقمي لشركة «ستوريتل»، وجورج ووكلي، مستشار مستقلّ وخبير في النشر الرقمي. وأدار سعيد سعيد، الكاتب الصحفي في صحيفة «ذا ناشيونال»، الجلسة التي ناقشت توجّه العديد من منصات بثّ الموسيقى نحو توسعة نطاق عملها بإضافة الكتب الصوتية والبودكاست إلى محتواها، وكيف يمكن أن يعزّز هذا النموذج لتقديم المحتوى الصوتي المتكامل صناعة النشر العربي، ويرفع مستوى الاهتمام بالقراءة، وما الابتكارات اللازمة لدعم المؤلّفين والناشرين للاستفادة من فرص النّمو.

مواءمة المحتوى

سلطت الجلسة الحوارية الرابعة، «الترجمة أم مواءمة المحتوى للثقافة؟ نحو زيادة الوصول إلى المحتوى العربي»، الضوء على أهمية الترجمة ومواءمة المحتوى للثقافة المحلية، ودورها في إتاحة المحتوى العربي للجماهير العالمية وتقديم المحتوى العالمي للجمهور العربي، بمشاركة مترجمين وصنّاع محتوى من بينهم المؤلّف والمترجم محمد عصمت، وأدهم عبد الله، كاتب محتوى إبداعي بشركة واندرمان تومسون، ويونس الجدع، مدير المواءمة والترجمة في شركة طماطم، ونادية الخياط، الشريكة الإدارية لشركة المطبوعات للتوزيع والنشر «All Prints»، وأدارت الجلسة مها عبد الله، مديرة منتجات أولى للطباعة الدولية لدى شركة «أدوبي»، ومستشارة الأقلمة وخبيرة اللغات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقاً لدى خدمات البثّ المباشر من «نتفليكس» و«ديزني بلس». بحث المؤتمر كذلك العلاقة بين الرواية والأفلام خلال جلسة بعنوان «من صفحات الرواية إلى الشاشة: تحويل رواية (حوجن) إلى عمل سينمائي»، بمشاركة مؤلّف الرواية الكاتب السعودي إبراهيم عباس، وياسر بهجت، مؤلّف ومختصّ بالدراسات المستقبلية، ومترجم رواية «حوجن» إلى الإنجليزية، والمخرج وكاتب السيناريو ياسر الياسري.

وتحدث عمار هيكل، المدير التنفيذي لشركة «مجرة»، عن أهمية البيانات كقوة دافعة في العديد من الصناعات، بما في ذلك قطاع المحتوى، في جلسة «حلول عملية: تطبيق من أرض الواقع استثمار البيانات في صياغة مستقبل المحتوى العربي».

ورش العمل

إلى جانب الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية، ضم برنامج المؤتمر باقة من ورش العمل التي نظمها شركاء الحدث: وزارة الثقافة والشباب وتريندز للبحوث والاستشارات وجامعة نيويورك أبوظبي، منها ورشة «النقد الأدبي في دولة الإمارات: الآليات والتحدّيات»، التي قدّمها الناقد والشاعر سامح كعوش، وورشة «مدخل إلى الذكاء الاصطناعي واللغة العربية: التحدّيات والفرص»، تقديم الدكتور نزار حبش، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي، ومدير مختبر الأساليب الحاسوبية لنمذجة اللغة CAMeL Lab.