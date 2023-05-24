الخميس 25 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«بحر الثقافة» تناقش الثقافة كوسيلة للتغيير الإيجابي

خلال الندوة (من المصدر)
25 مايو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
اتحاد الكرة يشارك في عمومية «الخليج العربي»
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

نظمت مؤسسة بحر الثقافة بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن برنامجها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، ندوة بعنوان «الثقافة كوسيلة للتغيير الإيجابي»، استضافت فيها الدكتور وائل صالح الخبير بمركز تريندز وفهد المهري رئيس قطاع مكتب المركز في دبي، وقدمتهما حصة المنصوري، رئيس عام مجموعة توب اكسسيكلوزف للاستشارات الإدارية. 
وأشار الدكتور وائل صالح خلال الندوة إلى أنه على رغم الفوائد الجمة للثقافة الرقمية لجميع فئات المجتمع، خاصة الشباب وطلبة الجامعات، فيما يتعلق بمساعدتهم في سرعة الوصول إلى المعلومات الحديثة وبأقل جهد ممكن، وفي سرعة التواصل مع الآخرين برغم بعد المسافات، وفي متابعة التطورات والتغيرات الحاصلة في مجتمعهم وفي العالم، والترويح عن النفس وغيرها من الفوائد- على رغم كل ذلك إلا أنها قد لا تخلو من سلبيات، مثل الغزو الفكري السلبي للشباب، وإدمان التواصل إلكترونياً مع الآخرين، والاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات التي تخدم هذا الهدف، ومنها على سبيل المثال «المنصة الإلكترونية لجودة الحياة الرقمية»، و«وثيقة قيم وسلوكيات المواطنة الإيجابية في العالم الرقمي»، التي حثت على التحلي بالولاء للأوطان، والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في العالم الرقمي، والتأكد من مصداقية المحتوى قبل نشره، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، وغيرها من القيم المهمة. 
تعزيز التفاهم
أما فهد المهري فقد حدد نقاطاً رئيسة لتعزيز التفاهم بين الشعوب من خلال الحوار الثقافي، وهي الاستماع الفعال الذي يعد أساساً لبدء الحوار الثقافي البناء، مؤكداً أننا جميعاً يجب أن نكون مستعدين للاستماع بشكل جيد وفهم وجهات نظر الآخرين، قبل أن نعبر عن آرائنا الخاصة، مشيراً إلى أن الاستماع الفعال يسهم في خلق بيئة مفتوحة ومتعاونة. كما أكد على دور الاحترام والتسامح، وأن نكون متسامحين ومنفتحين على ثقافات الآخرين، ونتعلم منها بدلاً من الاستنتاجات المسبقة أو النمطية.  كما عرج المهري على دور تعزيز التواصل الثقافي، لافتاً إلى أنه يمكننا تعزيز التفاهم بين الشعوب من خلال تعزيز التواصل الثقافي، الذي يتضمن تبادل العادات والتقاليد والتراث، والتعرف إلى بعضنا بعضاً بصدق واحترام. ويمكن أن يتم ذلك من خلال فعاليات ثقافية مشتركة، مثل المعارض والمهرجانات والمحاضرات التثقيفية. ثم لفت إلى أهمية التعلم المستمر الذي يتطلب تعزيز التفاهم بين الشعوب والاستمرار في التعلم والتطوير. 
وأشار المهري إلى أن المبادرة لإنشاء منصات للحوار يمكن أن تساعدنا على تحقيق التفاهم بين الشعوب، كما يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات المحلية والمؤسسات التعليمية لتنظيم مناقشات وفعاليات تثقيفية تشجع على التفاهم والتعاون الثقافي.

مؤسسة بحر الثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
الرياضي
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
اليوم 13:00
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
الإمارات
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
اليوم 12:57
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
الرياضي
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
اليوم 12:55
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
عربي ودولي
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
اليوم 12:54
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
الرياضي
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©