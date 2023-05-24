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دائرة القضاء تعرّف بحملات التوعية القانونية والمجتمعية

جناح دائرة القضاء في المعرض
25 مايو 2023 01:05

أبوظبي (وام)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تشارك دائرة القضاء - أبوظبي بفعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي انطلقت يوم 22 مايو الجاري وتستمر حتى 28 منه بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع الوعي القانوني والتعريف بأهداف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية الداعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تعد فرصة مهمة للتركيز على نشر التوعية بالتشريعات والقوانين، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس الدائرة، بشأن ترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، كونها من الأسس الداعمة لتكريس مبدأ تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأوضح أن مشاركة دائرة القضاء في المعرض لهذا العام تركز على إيصال الرسائل التوعوية للحملات الموسعة التي أطلقها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، سواء المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة، ودورها في توفير الحماية الوقائية من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان، أو حملة مخاطر الجرائم الإلكترونية في ظل الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حملة «حريتك تقف عند حدود القانون»، الرامية إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية النقد البناء وأساليبه ومنهجياته، والتعريف بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
إصدارات قانونية
تعرض الدائرة من خلال جناحها في معرض أبوظبي للكتاب، عدداً من الإصدارات القانونية التي تتضمن مجموعة قيمة ومتنوعة من الكتب والدوريات المتخصصة في المجال القضائي والقانوني، فضلاً عن إتاحة سلاسل قانونية، تشمل التشريعات والقوانين المستحدثة، والأبحاث والدراسات التخصصية التي تثري العمل القضائي، والأحكام الصادرة عن محكمة النقض في أبوظبي. وتعرّف الدائرة أيضاً بخدمات أكاديمية أبوظبي القضائية، باعتبارها مؤسسة تعليمية وتدريبية متخصصة ذات معايير دولية في التعليم والتدريب القضائي والعلوم المكملة له، والتي تستهدف تنمية قدرات أعضاء الهيئة القضائية ومعاونيهم وجميع أطراف العمل القضائي، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تجعلهم قادرين على مزاولة مهامهم بكفاءة بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. وتقدم الدائرة لجمهور الزائرين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الاستشارات الأسرية والنفسية، عن طريق نخبة من المختصين، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال، وذلك بهدف توطيد العلاقات الأسرية والحفاظ على تماسك واستقرار المجتمع.

دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء
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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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