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ثقافة

ابن دلموك: الإمارات تمتلك حراكاً ثقافياً متميزاً

ابن دلموك: الإمارات تمتلك حراكاً ثقافياً متميزاً
25 مايو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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زار وفد من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث برئاسة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي، معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وضم الوفد، محمد عبدالله بن دلموك مدير الدعم المؤسسي، وفاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات، وراشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، واليازية خليفة المري مدير مكتب التدقيق، وسعاد درويش مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والجودة.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن أحدث الإصدارات الجديدة التي عرضتها أجنحة ومنصات النشر والمؤسسات الثقافية والعلمية المشاركة في المعرض. وتجول الوفد يرافقهم جمعة الظاهري، من دائرة الثقافة والسياحة، في أرجاء المعرض وتعرف على ما شهدته هذه الدورة من تطور وتنظيم، حيث تعد الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية المساحة وعدد المواقع الثقافية التي تستضيف ما يزيد على 2000 فعالية ثقافية وأدبية ومعرفية وفنية.
وزار الوفد جناح الفيلسوف العربي «ابن خلدون» الشخصية المحورية للدورة الـ32 من المعرض. كما اطلع عبدالله حمدان بن دلموك على المشاركة المتميزة للجهات الرسمية والحكومية من دول الخليج العربي. كما التقى بن دلموك أثناء الزيارة بمعالي اللواء بطي القبيسي، وسفير الجمهورية العربية السورية في أبوظبي، وعدد من الشخصيات الرسمية والحكومية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: عودتنا العاصمة الحبيبة على التميز، نتشرف بوجودنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يشهد تطوراً مستمراً عاماً بعد آخر. وأثنى على جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مشيداً بمستوى التنظيم وما يعكسه من مستوى ثقافي للمجتمع.
وأكد أن دولة الإمارات تمتلك حراكاً ثقافياً متميزاً، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية يحمل في مضمونه قيم الاحترام والتعايش المتأصلة في تاريخ دولتنا، وعلى رأسها معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي بات من أهم الفعاليات المرتقبة على الأجندة الثقافية العالمية.

حمدان بن دلموك
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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