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ثقافة

«أبوظبي للكتاب».. عرس ثقافي ملهم

(تصوير: عادل النعيمي)
25 مايو 2023 01:06

هزاع أبو الريش (أبوظبي)
يقدم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، برنامجاً ثقافياً حافلاً يشمل أكثر من 2000 فعالية أساسية وأكثر من 700 فعالية يقدمها العارضون والشركاء، لتشكل في مجملها تنوعاً ثقافياً وأدبياً وفنياً وتعليمياً عز نظيره في عرس ثقافي ملهم تستمر فعالياته على مدار أسبوع كامل من الجلسات والندوات والحوارات والنقاشات وورش العمل والعروض الحية والسينمائية التي تلبي تطلعات الزوار واهتماماتهم بمختلف أذواقهم وفئاتهم العمرية.

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وتتميز هذه الدورة الأضخم في تاريخ المعرض بتنوع فعالياتها التي ستقدم ضمن 5 برامج رئيسة، هي البرنامج الثقافي «أستَلهِم»، وبرنامج الفنون الإبداعية «أُبدِع»، وبرنامج الأطفال والناشئين «أتعلّم»، والبرنامج المهني «أتطوّر»، بالإضافة إلى برنامج العارضين والشركاء «أستكشِف».

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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معرض أبوظبي للكتاب
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