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ثقافة

«وزارة التربية» تسلط الضوء على الآفاق المستقبلية للتعليم

تستعرض الوزارة أبرز المستجدات في القطاع التعليمي وانعكاساتها على الطلبة (من المصدر)
25 مايو 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك وزارة التربية والتعليم في فعاليات الدورة الـ32 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، تحت شعار «التعليم نحو آفاق جديدة»، حيث تستعرض خلالها أبرز المستجدات في القطاع التعليمي وانعكاساتها على الطلبة، بما في ذلك سبل تسخير الحلول التكنولوجية الرقمية في تطوير محتوى تفاعلي ومبتكر يعزز فاعلية المناهج.
وتركز وزارة التربية والتعليم خلال المعرض على مجموعة من المواضيع الرئيسية تشمل الابتكار في المجال التعليمي، والاستدامة، وتعزيز الثقافة الوطنية وتمكين اللغة العربية باعتبارها معبّراً عن الهوية الوطنية. كما يقدم جناح الوزارة في المعرض نشاطاً تفاعلياً يسلط الضوء على رحلة المواطن الإماراتي خلال عام الاستدامة في ضوء الاستعدادات لاستضافة COP28.
تجربة رائدة
في هذا الصدد، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة على الاستفادة من المنصة العالمية التي يوفرها معرض أبوظبي الدولي للكتاب لاستعراض تجربتها الرائدة في توفير تجربة تعليمية متكاملة تستشرف المستقبل، وتساهم بتأهيل أجيال قادرة على التعامل مع تحدياته.

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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وقال معالي الدكتور الفلاسي: «يؤدي التعليم دوراً محورياً في بناء الإنسان باعتباره حجر الأساس في بناء مجتمعات المعرفة. وقد حرصنا على أن يكون الإنسان هو محور مشاركتنا في دورة هذا العام من معرض أبوظبي للكتاب، حيث تركز منصة الوزارة على مفهوم المواطنة الصالحة وآليات تعزيزها بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية، ودعم الاستدامة وترسيخ الفخر بالهوية الوطنية».
تجربة تفاعلية
وتقدم رحلة المواطن الإماراتي خلال معرض أبوظبي للكتاب جولة متعددة المراحل عبر العالم الافتراضي يخوض خلالها المشاركون تجربة تفاعلية تركز على مفهوم الاستدامة، وذلك في ظل استعدادات الدولة لاستضافة COP28. وتنطلق رحلة المواطن الإماراتي في مرحلتها الأولى عبر تقنية الهولوغرام لتعرف المشاركين على أبرز الحلول الرقمية المعتمدة في الدولة ضمن المناهج التعليمية، أما المرحلة الثانية فتقدم لمحة عن آليات رقمنة المناهج التعليمية باستخدام الحلول التقنية المتقدمة لإنشاء محتوى تفاعلي ومبتكر، وتأخذ المشاركين في رحلة باللغة العربية في عالم الميتافيرس حول مواضيع الاستدامة والمواطنة الصالحة.
ويواصل المشاركون رحلتهم التفاعلية في عالم الميتافيرس في المرحلة الثالثة من خلال قصة متعددة المسارات تحفّزهم على تحديد خياراتهم وسلوكياتهم المجتمعية في مواقف محددة، ليكون ختام الرحلة في مرحلتها الرابعة من خلال تعهد رقمي يؤكدون فيه التزامهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

الإمارات
وزارة التربية والتعليم
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
القطاع التعليمي
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