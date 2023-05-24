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ثقافة

«تراث الإمارات» يستضيف الروائي علي أبوالريش

علي أبوالريش وعماد خلف خلال المحاضرة (من المصدر)
25 مايو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم نادي تراث الإمارات أولى محاضراته بعنوان «الرواية الإماراتية.. واقعها وتحولاتها»، وتحدث فيها الروائي علي أبوالريش وحاوره الدكتور عماد خلف الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي.
وجاءت المحاضرة ضمن أجندة البرنامج الثقافي لجناح النادي في الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023.
وأكد أبوالريش في حديثه أن الرواية -على إطلاقها- تعد حاجة وجودية للإنسان، مشيراً إلى أن بداياتها تعود إلى ميلاد البشرية نفسها، وأنها بنت الخرافة التي هي وليدة الخيال، قبل أن يتناول العلاقة بين الفلسفة والخيال، متتبعاً جذور الأخير عند البشر ضمن ملَكاتهم الذهنية الأولية، مشدداً على أن «الخيال يصنع آدمية الإنسان». كما تحدث أبوالريش عن واقع الرواية في الإمارات وقال إنها ليست معزولة عن محيطها العربي والعالمي، مؤكداً أن الزخم الحالي في الرواية هو ظاهرة صحية، وأن التاريخ سيميز الجيد الذي سيبقى، وقال إنه مع فتح نوافذ الكتابة للجميع، لاسيما أن الملَكات موجودة في الإمارات والمنطقة.

نادي تراث الإمارات
الإمارات
علي أبو الريش
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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