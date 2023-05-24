حاكم الشارقة يوجه بتنظيم ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا

الشارقة (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الثقافة بتنظيم ملتقيات شعرية دورية في قارة أفريقيا، بدءاً من يونيو المقبل.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنظيم ملتقيات شعرية في أفريقيا، تأتي في إطار حرص سموه على رعاية اللغة العربية وآدابها، حيث تستكمل هذه المبادرة الأنشطة والملتقيات الأدبية التي تنظمها دائرة الثقافة في العالم العربي، وستبدأ الدائرة بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه المبادرة التي ستشمل تنظيم ملتقيات شعرية في غينيا، ونيجيريا، والسنغال، وتشاد، والنيجر، ومالي، وجنوب السودان، وبنين، وساحل العاج، بدءاً من يونيو المقبل وفق جدول زمني بالملتقيات خلال العام 2023، كما ستتم طباعة الدواوين الشعرية لشعراء هذه الدول، تشجيعاً لهم وللتحفيز إلى مزيد من العطاء الشعري.

وأضاف، أن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة تشكّل تواصلاً للعلاقات الثقافية مع المبدعين في الدول كافة، وهذا نهج اتخذته الشارقة منذ بداية النشاط الثقافي، كما شكّل اختيار الشارقة عاصمة للثقافة العربية في عام 1998 وعاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2014، وعاصمة عالمية للكتاب في عام 2019، محطات دعم راسخة في سياق التعاون الثقافي ويتمثّل ذلك في استضافة مبدعين من معظم دول العالم، أسهموا بفاعلية في الأنشطة الكبرى التي تشهدها الشارقة في مجالات وحقول الثقافة المتعددة.

وأوضح العويس، أن الملتقيات الشعرية في أفريقيا تشكل دعماً حقيقياً للغة العربية، حيث شهد عام 2022 تنظيم تسعة ملتقيات شعرية في أفريقيا، شارك فيها 114 شاعراً وشاعرة، وشهدت حضوراً رسمياً وشعبياً لافتاً، كما أن بيوت الشعر في البلدان العربية التي ترعى وتدعم أنشطتها الدائرة، شكّلت منصة للشعراء الأفارقة خلال السنوات الماضية من خلال مشاركتهم في الأمسيات والمهرجانات الشعرية التي نظمتها تلك البيوت.