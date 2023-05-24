منال عطايا تضيء على أهمية تنمية المهارات الإبداعية

الشارقة (الاتحاد)

أكدت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، على الدور المحوري الذي لعبته رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز ازدهار المشهد الفني والثقافي في إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن جهود سموه الكثيفة ومبادراته خلال العقود الثلاثة الماضية في مجال الفنون وجهوده المتفانية في تطوير المتاحف بما في ذلك المتاحف المنضوية تحت مظلة الهيئة، دفعت الإمارة إلى الواجهة الدولية، معززة سمعتها عالمياً في مجال الفنون والثقافة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «تنمية مهارات الغد» عقدت في مونتريال بكندا في الـ23 من مايو الجاري، ضمن أعمال مؤتمر لشبكة المنطقة الثقافية العالمية، التي تعد منظمة دولية مستقلة تعنى بتحسين جودة الحياة عبر مساهمة الفنون والثقافة والصناعات الإبداعية.

وأضافت، أن الاستراتيجية الثقافية الشاملة التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة تسهم في إنشاء نظام مستدام يحفز الأفراد على الانضمام للعمل في قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، ما يثمر عن تنوع اقتصادي ومجتمع أكثر مرونة وقوة.

تعزيز الإبداع

وأشارت المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف إلى دور الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الهيئة والمؤسسات الثقافية والتعليمية الأخرى بالإمارة في دعم هذا النظام الحيوي من خلال رعاية المواهب، وتشجيع البحث وتعزيز الحوار، مؤكدة على التزام الهيئة بتعزيز الإبداع وتشجيع النمو الفني كجزء من استراتيجيتها.

ولفتت عطايا إلى أن هيئة الشارقة للمتاحف تسعى إلى استكشاف الإمكانات الكاملة للجيل القادم من المبدعين، من خلال توفير منصات مبتكرة للمواهب الناشئة في مختلف التخصصات الفنية.

وقالت، إن مبادرات وبرامج وفعاليات هيئة الشارقة للمتاحف مصممة لخدمة هذا الغرض، ولتعزيز التعاون وتحفيز التجارب والتعبير عن الذات، وفي الوقت نفسه لتحقيق تنمية مجتمع متعاون يتقبل التنوع ووجهات النظر المختلفة، مؤكدة أن هيئة الشارقة للمتاحف تهدف من خلال هذا النهج الشامل الذي تتخذه إلى تمكين الفنانين الأفراد الموهوبين لضمان استمرار ازدهار وإلهام قطاع الفن الحيوي.