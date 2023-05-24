كيليطو وإعادة قراءة التراث السردي

محمد نجيم (الرباط)

نظمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط حفل تكريم للكاتب والناقد المغربي الدكتور عبدالفتاح كيليطو بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية، دورة 2023 فئة اللغة والأدب، عن كتابه «السرد العربي القديم والنظريات الحديثة».

وافتتح اللقاء بكلمة مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الدكتور محمد الفران الذي قال، إن عبدالفتاح كيليطو يعتبر علماً من أعلام الثقافة المغربية المعاصرة، مؤكداً أن مكانته العلمية، سواء داخل المغرب أو خارجه، تشهد على علو كعبه في مجال تأويل وسبر أغوار السرد العربي القديم.

أما عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، فقد أشاد بمكانة المحتفى به العلمية والأدبية، مشيراً في كلمته إلى أن فوز كيليطو بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب فوز مستحق بجدارة، مضيفاً أن كيليطو صاحب مشروع ضخم لإعادة قراءة تراثنا السردي العربي الذي يتكئ على الرؤى النقدية العربية، مع الاستفادة من النظريات الغربية الحديثة في تناول النصوص السردية العربية القديمة، وفي طليعتها «المقامات»، و«ألف ليلة وليلة». وأشار السبيل إلى أن المحتفى به، في عموم دراساته، «يملك عيناً بصيرة وإبرة دقيقة، ولعل كلاً منا يردد معه: أتكلم جميع اللغات، لكن بالعربية»، في إشارة إلى مؤلف من مؤلفات كيليطو.