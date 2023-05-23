مغير الخييلي يزور جناح «تريندز» بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وكان في استقباله الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، حيث اطلع على أحدث إصدارات المركز التي تتناول العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة الأصلية، بالإضافة إلى مجموعة من السلاسل العلمية مثل سلسلة «اتجاهات استراتيجية»، وسلسلة «اتجاهات اقتصادية»، وكذلك سلسلة «اتجاهات حول الإسلام السياسي»، وسلسلة «أوراق سياسة»، وسلسلة «أوراق محاضرات»، وغيرها.