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ثقافة

الورشة الخامسة لبناء القدرات تختتم أعمالها

ختام ورشة العمل في العين (من المصدر)
24 مايو 2023 00:59

العين (الاتحاد)

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اختتمت في مدينة العين ورشة العمل الخامسة لبناء القدرات على الصعيد الوطني بشأن تطبيق اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي. وتُعد الورشة أحد ميادين التعاون بين منظمة اليونسكو وكل من وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهي الورشة الخامسة التي تشكل ثمرة هذا التعاون في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، وتفعيل اتفاقية 2003 التي انضمت إليها دولة الإمارات منذ العام 2005، وأسهمت في تحقيق أهدافها على صعيد حماية وصون التراث الوطني وتفعيل دوره في التراث الإنساني الشامل. وشارك في الورشة التي امتدت على مدار خمسة أيام (من 15 إلى 19 مايو الجاري) 35 متدرباً يمثلون الهيئات والمؤسسات والجمعيات والأندية الثقافية والتراثية الحكومية والمجتمعية في دولة الإمارات، وذلك ضمن أهداف اليونسكو في استهداف حملة التراث الثقافي غير المادي وممارسيه من أطياف المجتمع كافة، للقيام بأدوارهم في حماية تراثهم، والنهوض بمسؤولياتهم لصونه وحمايته على أسس من الوعي والعمل التشاركي الذي يسهم في تفعيل دور التراث في ترسيخ مقومات الهويّة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
وتناولت الورشة المعارف والخبرات والمسؤوليات في مجالات تطبيق اتفاقية 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، ولاسيما تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، والتعاريف والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بالاتفاقية، وكيف يمكن للمجتمعات المحلية والأفراد تطبيقها، إضافة إلى الوعي بأهمية الاتفاقية، وكيفية حصر التراث الثقافي غير المادي، وأساليب انخراط المجتمعات المحلية في عمليات الحصر ودور التراث الثقافي غير المادي في تحقيق التنمية المستدامة، وطرق صون التراث، وما أنجزته دولة الإمارات على صعيد الصون والاستدامة في مجال التراث الثقافي غير المادي. وكان المشاركون زاروا واحة العين واطلعوا على أمثلة الصون هذه في مجال حماية تراث الواحة، وسياسات دائرة الثقافة والسياحة في الترخيص للحرفيين وتدريبهم وحصر التراث الثقافي غير المادي، وإدراجه في قائمتي اليونسكو للتراث الثقافي، وقائمة الصون العاجل.

العين
اليونسكو
وزارة الثقافة والشباب
الإمارات
دائرة الثقافة والسياحة
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