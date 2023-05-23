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ثقافة

42 إصداراً لـ«ميسلون للثقافة» في «أبوظبي للكتاب»

42 إصداراً لـ«ميسلون للثقافة» في «أبوظبي للكتاب»
23 مايو 2023 22:41

تُشارك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 ولغاية 28 مايو الجاري، حيث تُقدّم لزوار الحدث الثقافي الضخم 42 كتاباً أصدرتها خلال عامين منذ تأسيسها في كل من إسطنبول وباريس مطلع العام 2021، وتشمل مجالات الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ والفنون وعلوم الدين والاجتماع والسياسة والاقتصاد.
«ميسلون» مؤسسة ثقافية وبحثية مستقلة، تُعنى بإنتاج ونشر الدراسات والبحوث والكتب التي تتناول القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتولي اهتماماً بالترجمة بين اللغات الأوروبية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية، واللغة العربية.
تهدف مؤسسة «ميسلون للثقافة والترجمة والنشر» إلى الإسهام في التنمية الثقافية والتفكير النقدي والاعتناء الجاد بالبحث العلمي والابتكار، وإلى تعميم قيم الحوار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإلى تبادل الثقافة والمعرفة والخبرات. وتسعى لإقامة شراكات وعلاقات تعاون وثيقة مع المؤسسات والمعاهد والمراكز الثقافية والعلمية، العربية والأوروبية.
ومن أحدث إصدارات المؤسسة كتاب «علم الأدب المقارن.. شرق وغرب» للأكاديمي الروسي فيكتور جيرمونسكي، أحد أبرز علماء الأدب في القرن العشرين، ومؤسس النظريَّة النمطيَّة (التيبولوجيَّة typology) في الأدب المقارن، ومن ترجمة الكاتب والباحث السوري د.غسان مرتضى، الأستاذ الجامعي في الأدب المقارن والعالمي.
وكتاب «الأدبُ الحيّ، دراسة تجريبية حول القيمة الفنية للفعاليات الأدبية الحية» للكاتبة الروائية وعالمة الأنثروبولوجيا إلين ويلز، ومن ترجمة الروائي والقاص المصري هشام عيد، والكتاب موجّه بشكل أساس لصُنّاع الثقافة.
وكذلك كتاب «الوجود والحالة السياسية، أداء الإنسان» من تأليف الأستاذ الأكاديمي فرهانج رجائي الباحث في الشأن الإيراني والإسلام السياسي، وترجمة الكاتب والباحث السوري د. جمال الشوفي.
وكتاب «ياسين الحافظ معاصراً» لمجموعة من المؤلفين، ومن تحرير وتقديم المفكر السوري جاد الكريم الجباعي، ويبحث الكتاب في الخط الفكري السياسي النقدي الذي تركه الحافظ.
وبالإنجليزية صدر مؤخراً كتاب «أعلام سوداء» من تأليف آندي فلوميستروم، الباحثة السورية السويدية في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخباراتية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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