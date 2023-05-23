تنار بي أوغلو: برنامجنا في «أبوظبي للكتاب» يركز على العلاقات التاريخية بين العرب وتركيا

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

تحل الجمهورية التركية ضيفَ شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، حيث تقدم برنامجاً ثرياً يحتفي بالثقافة التركية، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والتبادل الثقافي الذي يجمع الثقافتين التركية والعربية، من خلال وفد مشارك يتجاوز الثمانين من بينهم 50 ناشراً و30 مبدعاً يشاركون في مناقشات معمقة حول التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وتعزيز الحوار بين الثقافات. وتغطي الجلسات وورش العمل تاريخ الأدب التركي، إضافة إلى الترجمات الأدبية المتبادلة للأدبين العربي والتركي، كما يقدم البرنامج عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بتاريخ العلاقات المشتركة، وتاريخ حركة الترجمة بين التركية والعربية، ومن أبرز العناوين التي يتضمنها البرنامج: «قرن من الأدب التركي من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب»، و«إيقاع الشعر التركي»، والتعريف بخطاط مصحف إسطنبول التركي الشهير، بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفين والشعراء الأتراك، منهم أحمد أوميت، وبشير أيفاز أوغلو، وعمر إردم، وسوناي أكين، ونخبة من كبار الأكاديميين وقادة الفكر منهم المؤلف والباحث الأدبي كايهان أوزغول، وأستاذ التاريخ وأستاذ الدراسات التركية جمال كافادار، وأستاذ اللغة العربية والمترجم الأدبي محمد حقي صوتشين، وأستاذ اللغة العربية والمترجم الأدبي ممدوح النبي. كما يقدم البرنامج التراث الغني للمطبخ التركي وارتباطه بالأدب.

وستكون هناك سلسلة من المناقشات وورش العمل التفاعلية، التي تضم مؤلفين مشهورين ومؤرخين خبراء وطهاة مشهورين. ومن المشاركين البروفيسور الدكتور عارف بيلجين، وسايجين إرسين، وماري إيشين، وآردا تركمان، وأومور أكور، بالإضافة إلى معارض لأعمال ومخطوطات لأبرز الرسامين والخطاطين الأتراك. وتشمل هذه المعارض أعمالاً فنية مميزة منها «مخطوطات ابن خلدون» و«كتب ورسومات للأطفال من الرسم التخطيطي إلى الرسم التوضيحي» وفيلم «مقابل طواحين الهواء» الذي يعرض حياة الرسام التركي «زاهيت بويوك شيلين» وأعماله. وكذلك جلسات حول سوق الكتب التركية، حيث تُقرأ الكتب باللغة التركية، وتجارة حقوق التأليف والنشر الدولية والترجمة، ضمن البرنامج المهني، وتسلط الدورة الضوء على أدب الأطفال والشباب، مع حلقة نقاشية تضم الرسام «جوكتشي أكجول» والناشرة والكاتبة التركية «مليكة غونيوز» والصحفي والكاتب «يالاش أورال» ومبتكر برنامج الأطفال الشهير «ليث ذا كينغ» فارول ياشار أوغلو.

العلاقات الثقافية

التقت «الاتحاد» تنار بي أوغلو، المدير العام للمديرية العامة للمكتبات الوطنية التركية، للتعرف عن قرب على برنامج ضيف الشرف بالمعرض. وفي البداية أكد أوغلو أن الافتتاح كان متميزاً ولمسنا عبر الانطباع الأول رغبة كبيرة من الزوار والناشرين للتعرف على ما تقدمه الثقافة التركية في المعرض، معرباً عن شكره للمنظمين حيث كانت الترتيبات منذ فترة طويلة تسير في إطار تعاوني أثمر عن هذه المشاركة المتميزة. وتابع تنار بي أوغلو: البرنامج الثقافي الذي نقدمه كضيف شرف ركز على العلاقات الثقافية بين الجانبين التركي والعربي، والمشاركة جاءت تعزيزاً للعلاقات الرسمية التاريخية بين تركيا والإمارات.

وقال إن المعرض إذ يقدم ابن خلدون شخصية محورية له فنحن ندرك قيمته ومكانته وقدمنا مخطوطة للنسخة اليدوية الأولى بخط يد الفيلسوف ومؤسس علم الاجتماع، وهي «صورة طبق الأصل» دعماً لفكرة المعرض في اختيار هذه الشخصية الثقافية الكبيرة.

الشعر التركي

أكد تنار بي أوغلو أن لابن خلدون تأثيراً واسعاً جداً في الفكر التركي، حيث تأثر به المثقفون والعلماء الأتراك، وأسسوا أفكارهم على أفكاره، ولذلك كان لدينا اهتمام كبير به. ونوه إلى أن الشعر التركي يعد محوراً مهماً في البرنامج، حيث قدمناه كنموذج على التأثر والتأثير بين الشعرين العربي والتركي، فكل منهما أفاد الآخر، كما أننا وضعنا الخط التركي وما يرتبط به من فنون على جدول أعمالنا في المعرض. وعن حجم المشاركة قال أوغلو: لدينا جناحان أحدهما لوزارة الثقافة التركية والثاني لغرفة تجارة إسطنبول، كما أننا نشارك بـ20 ناشراً رسمياً لديهم أماكن بالمعرض من أجل اللقاءات الثنائية الخاصة بالبرنامج المهني، مضيفاً أن 30 ناشراً آخرين مستقلين يشاركون مع العارضين من مختلف دول العالم.

كما أن الوفد المشارك يوجد فيه 30 مبدعاً من الرسامين والمؤلفين والكتاب والفنانين التشكيليين.

وأكد أوغلو أن أبوظبي تشهد تألقاً ثقافياً متميزاً، ونأمل أن يكون تواجدنا مفيداً لإقامة عدة مشاريع ثقافية مشتركة بين تركيا والإمارات، وأن يكون بيننا تعاون في النشر ومجالات الثقافة الأخرى، مشيراً إلى أن المستقبل القريب سيشهد حركة ترجمة كبيرة من وإلى اللغتين العربية والتركية.