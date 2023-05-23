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ثقافة

«دبا الحصن للمسرح الثنائي» يطلق دورته السادسة

«دبا الحصن للمسرح الثنائي» يطلق دورته السادسة
23 مايو 2023 22:36

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي»، في الـ 26 من مايو الجاري، والذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، ويحتضن فعالياته المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.
ويُعنى المهرجان بالعروض المسرحية التي تبني جمالياتها ودلالاتها على مواجهة درامية بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، يستضيف خمسة عروض عربية.
وتفتتح الدورة السادسة من المهرجان بالعرض الإماراتي «حدث ذات مرة» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، من إعداد وإخراج مهند كريم، وتمثيل نبيل المازمي، وشريف عمر.
وفي اليوم الثاني يشهد الجمهور العرض السوري «السيرك» الذي تقدمه فرقة «المسرح القومي». وفي اليوم الثالث يقدم العرض المصري «النافذة» لفرقة مشوار المسرحية.
وفي اليوم الرابع تقدم فرقة ملتقى الظلال الأردنية مسرحية «منظر طبيعي». وفي اليوم الأخير، تقدم فرقة المسرح الكويتي الكويتية مسرحية «الشفاف».
وتعقب هذه العروض ندوات نقدية تقرأ مزاياها الفنية وتوجهاتها الفكرية. وينظم المهرجان ثلاث ورشات تدريبية موجهة إلى منشطي المسرح في مدارس الشارقة.
ويحفل البرنامج الموازي للمهرجان بأنشطة أبرزها النسخة الثامنة عشرة من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، الذي ينظم تحت عنوان «المسرح والموسيقى»، بمشاركة باحثين وممارسين مسرحيين عرب.
وتأسس مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في العام 2016، في إطار استراتيجية دائرة الثقافة الهادفة إلى نشر وتنويع النشاط المسرحي في الإمارة، وتبادل المعرفة بين المسرحيين المحليين والعرب.

 

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