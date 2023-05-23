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ثقافة

شرطة أبوظبي تشارك في «أبوظبي للكتاب 2023»

جناح شرطة أبوظبي ينظم أنشطة وفعاليات تستقطب اهتمام كل شرائح المجتمع (من المصدر)
24 مايو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري.
تظاهرة حضارية
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن هذه التظاهرة الثقافية الحضارية التي تشهدها العاصمة أبوظبي سنوياً هي رؤية مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأهمية القراءة من خلال مقولته «الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة والمعرفة والآداب والفنون، وأنّ الأمم لا تقاس بثرواتها المادّية وحدها، وإنّما تقاس بفكرها وأصالتها الحضارية، لأن الكتاب سيظل هو أساس ومنبع هذه الأصالة، وإن أفضل استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين».
وأوضح أن المعرض منصة تواصل مهمة ومنبر أدبي بارز، يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم. ولفت إلى حرص واهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر للثقافة والمعرفة من خلال رؤيتها في أهمية القراءة في إرساء أسس التنمية الحضارية والارتقاء بالأمم والشعوب وتحقيقاً لمبادئ الخطة الاستراتيجية الوطنية للقراءة.
وذكر أن أبوظبي نجحت في أن تكون جسراً لنقل حضارة الشعوب وتاريخها، فمعارض الكتاب هي الشاهد والراوي لإنجازات المبدعين في عالم يتغير بشكل مستمر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعم المبدعين من خلال إيجاد فرص متجددة لاشراكهم في المشهد الثقافي.
وتشارك لجنة الأدباء والقراءة في المعرض بتعريف الزوار بمبادرة «بلمسة كلنا نقرأ» وتعرض أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أوراق عمل لمنتسبي القيادة المتميزين كلقـطات فيديو، كما يعرض مركز التدريب الافتراضي لعبة مغامرات السلامة وأهدافها إلى جانب محاضرات وورش عمل حول أهمية القراءة.
تجارب تفاعلية
يعرض قسم الموروث الشرطي التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة مشروع متحف شرطة المربعة الافتراضي بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية ويشتمل الجناح على صور تجسد تاريخ قلعة المربعة، كما يتم توزيع كتيبات حول مراحل تطورها منذ التأسيس، لتعريف أفراد المجتمع عن نشأة شرطة أبوظبي منذ عام 1957 ومراحل التطور التي جعلت من أبوظبي أكثر المدن أمناً على مستوى العالم وسيتم عرض فيديو تعريفي لذلك. وتعرض مديرية المرور والدوريات التوعية المرورية الرقمية وتجارب تفاعلية باستخدام الواقع المعزز في تعلم قواعد السلامة المرورية، والروبوت الذكي الذي يسهم في نشر ثقافه المرور على مستوى المعرض، كما يتم توفير مرسم حر للأطفال، وتعرض مديرية الشؤون القانونية كتيبات حول القوانين الاتحادية وأهم إصدارتها بلغة «برايل». وتشارك إدارة المعلومات الأمنية بتعريف زوار المعرض بخدمة أمان لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، ويشارك قسم النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتعريف الزوار ببرنامج تخفيض النقاط المرورية الذي يركز على توعية السائقين بالقيادة الآمنة، كما تشارك إدارة الشرطه المجتمعية متمثله بـ«كلنا شرطة» وجهودها في غرس أهمية العمل التطوعي.

 

شرطة أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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