فتح باب التسجيل في منح «أضواء على حقوق النشر 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فتح باب التسجيل في منح «أضواء على حقوق النشر»، بالتزامن مع الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقدم مركز أبوظبي للغة العربية منح «أضواء على حقوق النشر» للناشرين المشاركين في المعرض، ممن يرغبون في شراء حقوق الترجمة أو تحويل الكتب إلى صيغ إلكترونية وصوتية، دعماً لجهود ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي. وتسعى المبادرة أيضاً إلى ترسيخ أطر التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، والارتقاء بالمحتوى العربي المتاح عبر مختلف الوسائط.

وساهمت منحة «أضواء على حقوق النشر»، منذ إطلاقها في العام 2009، في نشر أكثر من 1035 كتاباً ضِمن فئات متعددة، بما في ذلك كُتب الأطفال والعلوم والتاريخ والعلوم الاجتماعية وغيرها، من خلال أكثر من 140 ناشراً، ما أثرى المكتبة العربية بمؤلفات مُتَرجمة عن عدة لغات عالمية. وفي العام 2022، تلقى معرض أبوظبي الدولي للكتاب طلبات تسجيل من 122 دار نَشر من 12 دولة، حيث تم تقديم 135 منحة مالية.

إلى ذلك، قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب: منحة «أضواء على حقوق النشر» إحدى مبادرات معرض أبوظبي الدولي للكتاب لتطوير صناعة النشر في المنطقة، وتكريس احترام حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، إذ تعد دولة الإمارات رائدة في سن وتطبيق التشريعات التي تحمي هذه الحقوق. ومنذ إطلاق البرنامج لعب دوراً رئيساً في تبادل الحقوق وتشجيع الترجمة وإثراء المحتوى العربي، إلى جانب مواكبة التطور التقني المتسارع الذي يشهده قطاع النشر». ويمكن لدور النشر المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب التسجيل وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني www.adbookfair.com خلال الفترة من 21 مايو الجاري إلى 10 يونيو 2023.