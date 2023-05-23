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ثقافة

مجد الشحي: «الإمارات لإدارة حقوق النسخ» توفر حماية كاملة للمبدعين

مجد الشحي
24 مايو 2023 00:59

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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أكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن الجمعية تعتبر أول مركز إدارة جماعية يتواجد في المنطقة، حيث توفر خدماتها في دعم الكاتب والناشر أصحاب الحقوق الإبداعية في دولة الإمارات. وأضافت: تكون خدمات الجمعية عبر حماية حقوق النسخ، أي أن الجمعية تقوم بمراقبة حركة نسخ الإصدارات المطبوعة، ويكون الكاتب أو الناشر على دراية كاملة بإصداره الإبداعي، بالإضافة إلى المردود المالي الذي سيحصل عليه المستفيد بشكل سنوي من خلال عضويته في الجمعية.
وتابعت الشحي: تهدف جهود الجمعية إلى وضع استراتيجية ثقافية لاستدامة العمل الإبداعي، والمحافظة على الاقتصاد الإبداعي داخل دولة الإمارات، وتكون لدى المستفيد في العضوية الرغبة في إنتاج أكبر قدر ممكن من الإبداع والاهتمام بإصداراته من باب الحرص على الاستمرارية. وحين يرى المستفيد الدعم الذي سيحظى به من قبل الجمعية والتشجيع الدائم والتحفيز المستمر سيكون أمام حاله مُلهمة من الاستمرارية الإبداعية وهذا ما تتطلع إليه الجمعية.
وأوضحت الشحي، أن الجمعية تأسست في مارس 2022، وانضم إليها ما يقارب 50 صاحب حق من ناشرين ومؤلفين، وهذا ما يجعلنا اليوم نتواجد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، مشيرة إلى أن حضور الجمعية وتواجدها في هذا المحفل الثقافي الدولي يجعل الناشر والمؤلف أمام رؤية واضحة بأهداف ودور الجمعية، وما تضفيه على المبدع من قيمة وأهمية في مجال النشر.
 وبيّنت الشحي أن الجمعية أنضمت مؤخراً إلى عضويات عديدة منها: عضوية المركز الدولي لمراكز حقوق النسخ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى العضويات الأخرى التي تسهم في خدمة الناشر والمؤلف. وأضافت: تم مؤخراً كذلك توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ما بين الجمعية ودول تهتم بفكرة ورسالة الجمعية وهدفها الإبداعي، منها: الولايات المتحدة، بريطانيا، إيرلندا، والارجنتين، ومثل هذه الاتفاقيات تخدم صاحب الحق الموجود في دولة الإمارات، وتسهم في حفظ إبداعاته وحقوقه حتى في خارج الدولة.
وقالت الشحي: «من المهم التأكيد على أن المؤلف أصبح في حاجة إلى الاهتمام بإبداعاته أكثر من أي وقت مضى، بسبب التطور الرقمي الذي يشهده العالم، حيث أصبح من السهل نسخ واستنساخ الأفكار والأعمال، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإبداعي». واختتمت قائلة: تهدف الجمعية إلى توفير وتأكيد المسؤولية القانونية للمصنفات الأدبية، مع توفير حماية كاملة لحقوق الطبع والنشر من الناحية الأخلاقية والقانونية.

الإمارات
حقوق النسخ
مجد الشحي
جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
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