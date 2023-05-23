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ثقافة

14300 كتاب عبر «منصة للتوزيع» في «أبوظبي للكتاب»

14300 كتاب عبر «منصة للتوزيع» في «أبوظبي للكتاب»
23 مايو 2023 21:47

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في النسخة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري، وتستعرض خلاله مجموعةً ضخمة من كنوز المعرفة والأدب عبر مشروع «منصة للتوزيع» تشمل 438 عنواناً من إصدارات 40 دار نشر محلية ستكون متاحة أمام الناشرين والأكاديميين والمؤلفين وجمهور المعرض، موفرّةً منبراً لترويج أعمال دور النشر الإماراتية المنضوية تحت مظلة الجمعية، وتحفيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع.
تنوع ثري
عبر 14300 كتاب تغطي شتى صنوف الإبداع، وتلك التي تُعنى بالتنمية البشرية، فضلاً عن الكتب المترجمة، تعكس «منصة» التنوع الثري في اختصاصات دور النشر الإماراتية، والتزامها بتلبية اهتمامات القرّاء من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وإغناء الساحة المعرفية في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز دور قطاع النشر في خدمة التنمية المجتمعية والثقافية والاقتصادية.إلى ذلك، قال عبدلله الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «نؤكد من خلال مشاركتنا في هذا الحدث المميز مواصلة مسيرة الجمعية، نحو تعزيز المشهد الثقافي والفكري في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الناشر الإماراتي وتوسيع حصته من سوق النشر المحلية والعالمية، فضلاً عن التزامنا بأداء رسالتنا في ترسيخ ثقافة القراءة سلوكاً يومياً لدى جميع شرائح المجتمع».
وأضاف: «يجمع معرض أبوظبي للكتاب تحت مظلته قطاعات النشر الإقليمية والمعنيين بهذه الصناعة من شتى أنحاء العالم، ما يتيح أمام أعضائنا التواصل معهم والاطلاع على أحدث اتجاه النشر العالمية، وعقد الشراكات التي من شأنها الإسهام في تعزيز أعمالهم ونموها، وصولاً إلى النهوض بصناعة النشر الإماراتية ورفد الصناعات الإبداعية في الدولة».
حقوق النشر
سيتيح المعرض للناشرين الإماراتيين المشاركة في جلسات بيع وشراء الحقوق التي ستجمعهم مع الناشرين المشاركين من البلدان الأخرى، إذ سيشارك أعضاء الجمعية في اجتماعات مع الناشرين الأتراك، والصينيين، واجتماعات مع الناشرين الدوليين. كما سيستكشفون خلال اجتماع عمل جماعي مع الناشرين الدوليين التطابقات المحتملة لمعاملات حقوق النشر، فضلاً عن مناقشة الكتب التي يرغبون في بيع أو شراء حقوقها، ما يجعل هذه الجلسات بمثابة منصة للناشرين الأعضاء لإقامة شراكات تحقق منافع متبادلة.وستشارك الجمعية على مدار فترة المعرض في جلسات عدة وورشات عمل متخصصة تغطي مواضيع متعلقة بصناعة النشر، من أبرزها: جلسة بعنوان «كيفية نشر الكتب المترجمة» بمشاركة أميرة بوكدرة من (منشورات غاف)، وجلسة «كيف تصل إلى الاحتراف في النشر» بمشاركة عبدلله الكعبي من (منشورات دار الرمسة)، وجلسة «كيفية نشر كتاب إلكتروني» بمشاركة خالد آل علي من (بوابة الكتاب للنشر).

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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