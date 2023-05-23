تحت رعاية رئيس الدولة.. نهيان بن زايد يُكرِّم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توَّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسَّسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ17، خلال حفل تكريم نُظِّم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ورافق سموّه، خلال حفل التكريم، كلٌّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعادة الدكتور علي بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، سعادة عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سعادة سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعادة سعيد علي الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعادة عدنان محمد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سعادة اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وسعادة اللواء الركن سالم سعيد الشامسي قائد كلية الدفاع الوطني.

واستقبلت نسخة هذا العام من جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظِّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، العدد الأكبر من الترشيحات منذ تاريخ انطلاقها، حيث وصل عدد الترشيحات الإجمالية للجائزة إلى 3151 ترشيحاً من 60 دولة، منها 22 دولة عربية و38 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسلَّم سموّه الجوائز للفائزين بالجائزة في مختلف فروعها، وهم: الشاعر العراقي علي جعفر العلّاق عن فرع "الآداب"، الكاتب الفرنسي ماتيو تيلييه عن فرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى"، الكاتب الجزائري سعيد خطيبي عن فرع "المؤلف الشاب"، المترجم والكاتب التونسي شكري السعدي عن فرع "الترجمة"، الكاتبة التونسية الدكتورة جليلة الطريطر عن فرع "الفنون والدراسات النقدية"، ودار العين للنشر من مصر عن فرع "النشر والتقنيات الثقافية".

من جهة أخرى، كرَّم سموّه الموسيقار المصري عمر خيرت، الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية، تقديراً لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية اللافتة، وتكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت عقوداً، قدَّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة، أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

وتعمل جائزة الشيخ زايد للكتاب، منذ إطلاقها عام 2006، على تكريم المفكرين والباحثين والأدباء والفنانين على إسهاماتهم المتميزة في إثراء المشهد الفكري والثقافي والأدبي في مختلف الحقول المعرفية والعلوم الإنسانية.