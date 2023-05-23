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ثقافة

إعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة بمعارض ومهرجانات الكتاب في أبوظبي لعام 2023

إعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة بمعارض ومهرجانات الكتاب في أبوظبي لعام 2023
23 مايو 2023 15:03

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة بمعارض ومهرجانات الكتاب في أبوظبي لعام 2023.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن إعفاء دور النشر والعارضين والناشرين المشاركين في معارض ومهرجانات الكتاب في أبوظبي للعام الثالث على التوالي، يُشكل ركيزة أساسية لتطور وازدهار قطاع النشر والصناعات الإبداعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويساهم القرار أيضاً في تحقيق أهداف مركز أبوظبي للغة العربية من خلال منحنا جسوراً إضافية للوصول برسالتنا إلى المزيد من القراء، ويدفع خطواتنا قدماً نحو تعزيز حضور اللغة العربية والارتقاء بمحتواها عبر مختلف وسائط وقنوات النشر، وتترجم هذه المبادرة رؤية قيادتنا الحكيمة، وتعكس التقدير الكبير للمعرفة والثقافة في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات».

يعفي القرار دور النشر والعارضين والناشرين المشاركين في كل من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023» و«مهرجان العين للكتاب 2023» و«مهرجان الظفرة للكتاب 2023» من رسوم الإيجار والمشاركة، وهو ما يُوفر حافزاً إضافياً يستقطب الرواد وأبرز الجهات المعنية والعاملة في قطاع الكتاب والنشر إلى هذه الفعاليات على نحو يُثري الساحة الثقافية المحلية والإقليمية، ويرفد المكتبة العربية بحصيلة واسعة من الإصدارات العالمية، مرسخاً مكانة أبوظبي عاصمة للكتاب ومنارة للحوار بين الثقافات ومركزاً للمشاريع والأعمال.

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وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للغة العربية، الرامية إلى دعم الناشرين الإماراتيين والعرب والعالميين، وتتماشى مع استراتيجية المركز الساعية إلى توفير كافة السبل الكفيلة باستدامة تطور قطاع النشر ونموّه، وتكريس مكانة العربية باعتبارها لغة ثقافة وعلم وإبداع.

يتزامن هذا الإعلان مع انطلاق الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 22-28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

المصدر: وام
أبوظبي
مركز أبوظبي للغة العربية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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