مكتبة محمد بن راشد تعرض مقتنيات نادرة خلال «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

شهد جناح مكتبة محمد بن راشد خلال اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حضوراً لافتاً للتعرف أكثر على أبرز المقتنيات النادرة التي تعرضها لأول مرة. وتعرض المكتبة 18 قطعة نادرة من مقتنيات معرض الذخائر والمجموعات الخاصة تتنوع بين الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر، ومن بينها نسخ نادرة من القرآن الكريم، وإصدارات مبكرة من مطبوعات الكلاسيكيات الأدبية، بالإضافة إلى ترجمات لاتينية لأعمال علمية من العصر الذهبي الإسلامي. وسلط جمال الشحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، الضوء على أبرز المقتنيات والخدمات والمرافق والفعاليات وورش العمل على مدار العام.

وقال: «سعداء بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب أحد أبرز معارض الكتاب والفعاليات الثقافية الإقليمية والعالمية».. مؤكداً أن «المعرض يشكل محفلاً ثقافياً لكل من للناشرين والكتاب والقراء، ومنصة للتفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات تسهم بدور كبير في تعزيز التبادل الثقافي والحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة». وأضاف: مشاركة المكتبة تعكس رؤيتها واستراتيجيتها وإيمانها الكبير بأهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية الثقافية من خلال التعاون مع دور النشر والكتَّاب والمبدعين، وتجسّد الحرص الدائم على متابعة أحدث المستجدات والمنشورات في جميع المجالات والتخصصات، بما يدعم التنوع في مصادرنا ويثري محتوياتنا وكنوزنا المعرفية. ويضم جناح المكتبة مقتنيات نادرة وترجمة لاتينية نادرة ومزينة بالرسوم لـ «القانون في الطب 1562» لابن سينا، الذي يعد أشهر كتاب طبي في العالم، و«مقدمة ابن خلدون» طبعة باريس 1858، التي تعد الطبعة الأولى للنص العربي، ونشرها المستشرق الفرنسي أتيين مارك كاترمير، وكتاب ألف ليلة وليلة 1839-1842، والتي تمثل طبعة عربية نادرة وكاملة لقصص ألف ليلة وليلة نشرها السير وليم ماكنجتن في مدينة كلكتا. وكتاب آثار عربية في قرطبة وإشبيلية وغرناطة باريس، 1836-1839، جيرو دي برانجي.

ويعمل جناح مكتبة محمد بن راشد خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب على تحفيز زواره على الشغف بالاطلاع والمعرفة وتشجيع الأجيال الجديدة على القراءة والاستفادة من خدماتها المتعددة خاصة الفعاليات وورش العمل المخصصة للأطفال والعائلة. وقدم موظفو مكتبة محمد بن راشد، نبذة عن المكتبات الفرعية المتخصصة بين أروقة مكتبة محمد بن راشد، والتي تشمل المكتبة العامة، ومكتبة الشباب، ومكتبة الطفل، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الإمارات، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الدوريات، بالإضافة إلى مركز المعلومات، والمسرح الروماني، وحديقة اللغات. وتعرض مكتبة محمد بن راشد أحدث تكنولوجيا المكتبات العالمية والذكاء الاصطناعي.