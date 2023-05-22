جامعة خليفة تمنح 4000 كتاب للطلبة خلال «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

قررت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا منح أكثر من 4000 كتاب للزائرين من باحثين وطلبة جامعات خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023. وتستعرض منصة جامعة خليفة خلال المعرض، كتبا نادرة حول تاريخ دولة الإمارات وتراثها. وقال الدكتور عبدالله الحفيتي، نائب رئيس مساعد في مكتبات جامعة خليفة: «يسرنا أن نستعرض كتباً فريدة ونادرة حول تراث الدولة وتاريخها لنساهم في تعزيز المستوى الثقافي في الدولة ونشارك في توسيع نطاق المعرفة من خلال منح مجموعة من الكتب للزائرين من طلبة وباحثين خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023».

ويشتمل المعرض أيضاً على مجموعة من الكتب التي ألفها أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة. وتعتبر مكتبات جامعة خليفة مركزاً مزدهراً وزاخراً بالمعرفة، حيث توفر كتباً باللغتين العربية والإنجليزية حول دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لكتب الخيال العلمي والقواميس اللغوية وكتب عامة في مختلف التخصصات الإنسانية والتاريخ والعلوم والهندسة والتكنولوجيا والكتب الخيالية والترفيهية.

وتضم مكتبات جامعة خليفة أكثر من 110 آلاف كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، كما تحظى بسمعة مرموقة ومكانة رائدة على مستوى المكتبات الأكاديمية في المنطقة. وتوفر مكتبات جامعة خليفة مجموعة من الورش التي تعزز الوعي بالبيانات وفرص التعلم مدى الحياة لكل من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا.