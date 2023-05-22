«أبوظبي للكتاب 2023».. منصة لتعزيز صناعة النشر

أبوظبي (وام)

يعد معرض أبوظبي للكتاب 2023 منصة ثقافية لتعزيز صناعة النشر محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ «32» يعد الأكبر في تاريخه ونجح منذ أن أطلقه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1981 في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية حتى أصبح منصة للحوار والاحتفاء برواد الثقافة والفنون والنشر من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى دوره المهم لتعزيز صناعة النشر.وقال إن المعرض يشهد نمواً متزايداً في أعداد العارضين والزوار عاماً بعد عام، إذ يستضيف المعرض هذا العام ما يزيد على 2000 فعالية ثقافية وأدبية ومعرفية وفنية، ومشاركة أكبر عدد من العارضين والناشرين بإجمالي يتعدى 1300 عارض من أكثر من 85 دولة، يقدمون ما يربو على 500 ألف عنوان، الأمر الذي يؤكد المكانة المميزة التي يحظى بها المعرض عالمياً.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يحتفي بإنجازات أحد المؤلفين المتميزين ألا وهو مؤسس علم الاجتماع الحديث ابن خلدون الشخصية المحورية المهمة والمؤثرة على معظم الثقافات، وبالأخص الثقافة العربية، حيث يهدف المعرض من خلال جناحه إلى إطلاع الزوار والمشاركين بمجموعة متنوعة من مقاطع حياة ابن خلدون النيّرة وببعض مخطوطاته، ويعرف بهذه الشخصية للناشئة والشباب، ويشجع الباحثين لإعادة النظر في مؤلفاته وإعادة طباعتها.

ولفت إلى أن المعرض يحتفي بالجمهورية التركية ضيف شرف المعرض هذا العام من خلال تقديم برنامج غني للتعريف بالثقافة التركية وألوانها الأدبية ومجالاتها المعرفية ضمن جناح خاص يحتضن العديد من الفعاليات والندوات التي تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وسبل تعزيز الحوار بينهما، بالإضافة إلى ندوات ومبادرات تركز على مفهوم وتعزيز الوعي بالاستدامة.

وأضاف أن معرض أبوظبي للكتاب يقدم في دورته الثانية والثلاثين للعام 2023 عدداً من البرامج التي تعمل على توفير أفضل فرصة لمحبي القراءة في الإمارات تجمعهم بمجموعة مختارة من المؤلفين والأدباء والفنانين المشهورين في العالم، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي سيكون حافلاً ومتنوعاً هذا العام ليتناسب مع جميع الفئات العمرية.

وأوضح الدكتور علي بن تميم أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يواصل مسيرته في دعم قطاع النشر ومد جسور الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب والحضارات، وإننا فخورون باستضافة هذا الحدث الذي يعزز مكانتنا في المنطقة كأحد أهم المحافل الثقافية.

ومن جهتها، قالت عائشة عيد المزروعي، مدير إدارة معرض الكتاب والفعاليات في مركز أبوظبي للغة العربية، إن المعرض يشهد هذا العام الاحتفاء بالاستدامة تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، ويحتفي بالجمهورية التركية كضيف شرف من خلال تقديم برنامج غني من الندوات والفعاليات المتنوعة، وشخصية ابن خلدون الشخصية المحورية، وهذا يؤكد نجاح المعرض ومكانته في المنطقة كأحد أهم روافد الثقافة والمعرفة.

وأضافت أن المعرض يركز على برنامج تعليمي لطلبة المدارس والجامعات من خلال تنظيم برنامج متنوعة من الجلسات والفعاليات التعليمية والتثقيفية، وذلك بمشاركة العديد من الأدباء والمؤلفين بهدف تنوير عقول الشباب والارتقاء بهم، فضلاً عن فرصة مشاركة الطلاب في سوق النشر العالمي، ومشاركة أفكارهم مع الآخرين، وتوفير حلقات العمل التفاعلية مع مجموعة من الكتّاب والرسامين.

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 يستضيف الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية التي سيخصصها للحديث عن الاستدامة بمفهومها الشامل، وسبل تفعيلها في شتى المجالات مثل المناخ والأمن الغذائي، يقدمها أهم النشطاء الدوليين في هذا المجال، من أبرزهم الفنان العالمي «فيليكس سمبر» المتخصص في استخدام المواد الورقية والمواد الصديقة للبيئة بصورة لافتة.