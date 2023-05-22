اتحاد الجو جيتسو يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك اتحاد الجو جيتسو في الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 22 – 28 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك من خلال جناح تفاعلي يوّفر طيفاً واسعاً من المعلومات حول رياضة الجو جيتسو، ودور الاتحاد في نشر الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركين، ومجموعة من العروض الحيّة على البساط، فضلاً عن تسليط الضوء على إنجازات الدولة في هذه الرياضة واحتلالها لمكانة رائدة على خريطة الجو جيتسو العالمية.

بيئة نموذجية

يقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو: «يحرص الاتحاد على المشاركة الفاعلة في جميع الأحداث والمناسبات الكبرى التي تزخر بها أجندة أبوظبي للفعاليات، ومن أبرزها معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ويمثل المعرض منصة مثالية للتبادل المعرفي والثقافي، ومنارة مشرقة تجمع آلاف الناشرين والكتّاب والمفكرين والمبدعين من دول العالم كافة. ويهدف الاتحاد من وراء التواجد في هذا التجمع الثقافي إلى التعريف برياضة الجو جيتسو، (رياضة القيم النبيلة والفكر المتّقد)، ودورها في صناعة الأبطال القادرين على المساهمة في تطوير المشهد الرياضي والثقافي والفكري، والتأثير الإيجابي في نمو المجتمع بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة».

ويضيف الظاهري: «لعلّ أهم ما يميز معرض أبوظبي الدولي للكتاب، احتضانه لبيئة نموذجية للحوار ومد جسور التعاون الثقافي بين مجموعة كبيرة من ممثلي الدول المشاركة على مستوى العالم. وانطلاقاً من كون رياضة الجو جيتسو تمثل لغة مشتركة للشعوب، نحرص على التواجد المؤثر في هذه التظاهرة الثقافية التي تتطور عاماً بعد آخر».

«حصن الإمارات»

يشهد جناح الاتحاد تعزيز الوعي حول الأهمية المتنامية التي تكتسبها إصدارات الاتحاد، خصوصاً سلسلة «حصن الإمارات» للمؤلفة الإماراتية نورة الشمري، المستشار القانوني للاتحاد، التي أطلقت خلال الدورة الـ 30 من المعرض، والتي أسهمت منذ إطلاقها في تدعيم جهود الاتحاد للتعريف بالقيم النبيلة لرياضة الجو جيتسو وتأثيرها الإيجابي على النشء.

ولا تزال سلسلة «حصن الإمارات» تلقى أصداء إيجابية واسعة بين الشرائح المجتمعية المختلفة، نظراً لتميزها في طرح قيم رياضة الجو جيتسو وأهميتها فكراً وممارسة بالنسبة للتنمية المجتمعية على الصعد كافة، وقد أدرجت الرياضة في وقت سابق في المناهج الدراسية لدورها الاستثنائي في ترسيخ قيم الولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.