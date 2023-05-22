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إطلاق «مجلس شباب اللغة العربية» الخميس المقبل

إطلاق «مجلس شباب اللغة العربية» الخميس المقبل
22 مايو 2023 23:58

 أعلن كل من «مركز أبوظبي للغة العربية» و«مركز الشباب العربي» عن عقدهما لمؤتمر صحفي خاص للإعلان عن مبادرة «مجلس شباب اللغة العربية» وذلك صباح يوم الخميس المقبل في مركز أبوظبي للمعارض- منصة أتعلم، وذلك على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
ويعقد المؤتمر بحضور معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ويتحدث فيه كل من د.علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ود. هنادا طه، مديرة مركز «زاي» لأبحاث اللغة العربية بجامعة زايد، وصادق جرار المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز استخدام اللغة العربية كأداةَ تواصل وتفكير وعلم وعمل، وإثراء معارف الأجيال الجديدة بذخائر اللغة العربية، وتمكينهم من استخدامها في التعبير عن ذواتهم في حياتهم اليومية وصياغة رؤاهم المستقبلية، وسيتم الإعلان خلال المؤتمر عن موعد فتح باب الترشيح أمام الشباب الراغبين للانضمام إلى عضوية المجلس ودعم أهدافه وتطلعاته.
 ويلتزم مركز أبوظبي للغة العربية، ومركز الشباب العربي، بدعم كافة جهود تعزيز ارتباط الشباب بلغتهم وهويتهم، على مستوى كافة البرامج والمشاريع التي يقدمها من حيث بناء القدرات وصقل المهارات لتمكينهم وإشراكهم في مختلف قطاعات العمل التنموي. 

 

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز الشباب العربي
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