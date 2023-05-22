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«أبوظبي للكتاب» يُطلق «هوجورتس - هاري بوتر»

«أبوظبي للكتاب» يُطلق «هوجورتس - هاري بوتر»
22 مايو 2023 23:55

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب عن انطلاق تجربة «احتفالية هوجورتس - هاري بوتر» ضمن فعالياته التي تستمر حتى 28 مايو الجاري، ليوفر لزواره تجربة استثنائية تتيح لعشاق سلسلة أفلام «هاري بوتر» فرصة استكشاف المعاني الجمالية للمعالم الأيقونية في سلسلة الأفلام الشهيرة، إلى جانب أنشطة وفعاليات متنوعة تسافر بهم في سماء الخيال ضمن أفلام هاري بوتر والاستمتاع بتجربة متميزة، كما تمنحهم فرصة لقاء من يُفضلون من شخصيات عالم «هاري بوتر».
وينتظر هذا الجناح الضخم والمميز زواره من مختلف الأعمار في أروقة معرض أبوظبي الدولي للكتاب لاستكشاف عالمه الساحر ليوفر لهم فرصة التجول بين أقسامه الرائعة التي تأخذهم إلى عالم «هاري بوتر» وإرث هوجورتس ومعالمه مثل القاعة الكبرى والدرج الكبير، كما تسمح هذه التجربة للجمهور بالمشاركة في أنشطة ممتعة في عالم «ويزاردينج فان» من «هاري بوتر» مثل اختبار مهاراتهم باستخدام العصا السحرية في «تحدي العصا السحرية»، إلى جانب التقاط صورة وهم يرتدون «قبعة الاختفاء» وغير ذلك الكثير من الأنشطة والألعاب الترفيهية.
ويرحب المعرض بزواره الراغبين بالاحتفال بهذا العالم السحري ومعايشة تجربة «هاري بوتر» على أرض الواقع، على امتداد أيام المعرض من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

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