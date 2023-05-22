مشاركة متميزة لـ«أبوظبي للإعلام» في «معرض أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن مشاركتها بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي في الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك من خلال جناح يضم مختلف المنصات الإعلامية والرقمية التابعة لها، لعرض أحدث إصداراتها ومطبوعاتها وتسليط الضوء على ريادتها للقطاع، مع التركيز على المحتوى الرقمي والتفاعلي الذي بات مكوناً رئيسياً من مكونات العمل الإعلامي في الشركة.

وتأتي مشاركة «أبوظبي للإعلام» في المعرض، الذي تقام فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 22 - 28 مايو الجاري، في إطار التزامها المستمر بالمشاركة في الفعاليات التي تعزز مستوى الوعي الفكري والإبداع والانفتاح الثقافي، وتسلط الضوء على ما تقدمه من محتوى هادف ونوعي وترفيهي يرتقي بعقول ومعارف الجمهور العربي، وبما يحقق توجهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تأهيل جيل مثقف قادر على قيادة مسيرة المعرفة والتنمية المستدامة في الدولة.

مشاركة فاعلة

ويضم جناح «أبوظبي للإعلام» المشارك مجموعة من إصدارات صحيفة «الاتحاد» ومجلات «زهرة الخليج» ومجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» و«ماجد» ومنصة «محتوى»، والتطبيقات والمنصات الرقمية التابعة لها، حيث سيتعرف الزوار على ما تقدمه «أبوظبي للإعلام» من محتوى متنوع ومبتكر يلبي تفضيلات الجمهور المحلي والعربي ويعزز مخزونه المعرفي والثقافي، كما سيستفيد الجمهور من خصم بنسبة 25% على جميع الاشتراكات في إصدارات الشركة.

وبهذا الصدد، قال عبدالرحيم النعيمي، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة: «تحرص أبوظبي للإعلام على المشاركة الفاعلة في كافة دورات معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يجمع نخبة من أقطاب النشر والثقافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيره من المحافل الفكرية والفعاليات الثقافية التي تقام على مستوى الدولة وخارجها، وذلك انطلاقاً من موقعها كواحدة من أبرز منصات المحتوى الإعلامي الرائد على مستوى المنطقة، ودورها المتمثل في المساهمة بتعزيز المعارف وإثراء الفكر الوطني ورفع مستويات الوعي والانفتاح الثقافي لدى الجمهور العربي».

وأضاف النعيمي: «نركز في دورة هذا العام على تعريف الزوار بالمحتوى الرقمي الذي تقدمه أبوظبي للإعلام، والذي يواكب أحدث تطورات عالم التكنولوجيا والإعلام الرقمي، إذ ندرك أن تفضيلات الجمهور تختلف تبعاً لمتغيرات المشهد الراهن، وأن الوصول السريع والسهل إلى المحتوى الرقمي أصبح من أبرز اهتمامات المشاهدين والمستمعين والقرّاء على حد سواء».

وأشار النعيمي إلى أن «أبوظبي للإعلام» ستقوم عبر كافة منصاتها الرقمية والمرئية والمسموعة بتغطية مختلف فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الثانية والثلاثين، بما فيها من مبادرات وورش عمل وجلسات وندوات ثقافية وأدبية متنوعة.

محتوى متميز

تسلط «أبوظبي للإعلام» خلال مشاركتها في المعرض الضوء على ما تقدمه من محتوى رقمي متميز يجمع بين الترفيه والمعرفة عبر تطبيقات منصاتها الرقمية وموقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستركز بشكل أساسي على تشجيع الزوار على تحميل تطبيقات هذه المنصات الإعلامية، ومتابعة الحسابات الرسمية التابعة لأبوظبي للإعلام، بما ينسجم مع استراتيجيتها للتحول الرقمي.

كما ستشارك صحيفة «الاتحاد» خلال فعاليات المعرض في ندوة ثقافية تعكس دورها في النهوض بالمشهد الثقافي والإبداعي بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ويركز في دورة هذا العام على مفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

ويرحب المعرض بالجمهورية التركية ضيف شرف من خلال برامج وفعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي. كما تحتفي دورة هذا العام أيضاً بإنجازات الفيلسوف العربي من القرن الرابع عشر ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع، باعتباره «الشخصية المحورية» لهذه الدورة.





