«الأرشيف والمكتبة الوطنية» في «أبوظبي للكتاب».. مشاركة تتناول مفهوم الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

تأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، مواكبة لعام الاستدامة، حيث يستعرض في جناحه المشارك زوايا ثقافية تلهم الزائر، وتبرز دور الأرشيف ورسالته المجتمعية.

وقال حسن بن ثالث، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، في إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي: «تركز مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه الدورة على مفهوم ومضمون الاستدامة ورؤية القيادة الرشيدة بهذا الشأن، حيث خصص الجناح قسماً يعكس الرؤى الاستراتيجية الموضوعة مواكبة لهذا العام، (عام الاستدامة)، ناقلاً بعض التفاصيل المصوّرة والإصدارات المتعلقة بالاستدامة مثل كتاب: زايد.. ومعجزة السعديات». مؤكداً أن هذه المشاركة تعد من المشاركات المهمة، لأنها تبرز إنجازات الدولة كون الأرشيف أصبح متخصصاً في حفظ ذاكرة الوطن، وأرشيفاً وطنياً كبيراً يضم المحتوى التاريخي العريق للدولة والمنطقة.