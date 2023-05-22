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ثقافة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» في «أبوظبي للكتاب».. مشاركة تتناول مفهوم الاستدامة

جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية (من المصدر)
23 مايو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، مواكبة لعام الاستدامة، حيث يستعرض في جناحه المشارك زوايا ثقافية تلهم الزائر، وتبرز دور الأرشيف ورسالته المجتمعية.
وقال حسن بن ثالث، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، في إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي: «تركز مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه الدورة على مفهوم ومضمون الاستدامة ورؤية القيادة الرشيدة بهذا الشأن، حيث خصص الجناح قسماً يعكس الرؤى الاستراتيجية الموضوعة مواكبة لهذا العام، (عام الاستدامة)، ناقلاً بعض التفاصيل المصوّرة والإصدارات المتعلقة بالاستدامة مثل كتاب: زايد.. ومعجزة السعديات». مؤكداً أن هذه المشاركة تعد من المشاركات المهمة، لأنها تبرز إنجازات الدولة كون الأرشيف أصبح متخصصاً في حفظ ذاكرة الوطن، وأرشيفاً وطنياً كبيراً يضم المحتوى التاريخي العريق للدولة والمنطقة.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
الأرشيف والمكتبة الوطنية
الاستدامة
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