جناح «الإمارات للدراسات والبحوث» في «أبوظبي للكتاب».. منصة حوارات استراتيجية

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

يشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في فعاليات الدورة الـ32 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023»، الذي يُقام خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويعد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، راعياً ذهبياً للمعرض في دورته الحالية.

وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات والدراسات والبحوث الاستراتيجية، على أهمية تواجد المركز في مثل هذه التظاهرة الثقافية، في إطار حرصه على التفاعل مع مختلف الفعاليات الوطنية، والتي تعد بمثابة منصة لتعريف الجمهور أكثر بدور ورسالة المركز في دعم صناع القرار وخدمة المجتمع، لاسيما في مجال نشر المعرفة. وأضاف أن ما يميز جناح المركز أنه لا يقتصر على استعراض منتجات المركز، وإنما أيضاً بمثابة منصة للحوار حول قضايا استراتيجية، حيث تعقد يومياً وتحت مظلة «حوارات استراتيجية»، ندوات تستضيف مسؤولين وخبراء متخصصين.

وقالت الدكتورة ابتسام الطنيجي، مدير قطاع خدمة المجتمع، بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «إن جناح المركز يقدم تجربة تفاعلية متميزة هذا العام بدءاً من ركن الاستدامة، والذي يستعرض بطريقة تفاعلية أبرز تحديات التغير المناخي، والحلول المبتكرة للتخفيف من آثاره، إضافة إلى جانب استعراض الكتب الصوتية وملخصاتها، بالإضافة إلى قسم (كتاب في دقائق) إضافة إلى (ركن المعرفة الاستراتيجية)، الذي يأخذ جمهور الجناح في جولة تعريفية بالمركز.