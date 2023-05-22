«تريندز».. أكثر من 200 إصدار متنوع في معرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، بجناج خاص يتضمن أكثر من 200 إصدار بحثي متنوع. ويعرض «تريندز» في جناحه في القاعة العاشرة بالمعرض، إصدارات تتنوع بين كتب أصيلة ومترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية هي: سلسلة «اتجاهات استراتيجية»، وسلسلة «اتجاهات اقتصادية»، وسلسلة «اتجاهات حول الإسلام السياسي»، وسلسلة «أوراق سياسة»، وسلسلة «أوراق محاضرات»، وغيرها.

ومنذ اللحظات الأولى لافتتاح المعرض الذي يشارك فيه «تريندز» بجناح تميز بحجمه وموقعه ومحتوياته، توافد العديد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين والطلاب والجمهور إلى جناح المركز مثمّنين جهوده المعرفية الهادفة، كما أشادوا بغزارة إنتاجه وتنوع موضوعاته وشموليتها، وقد قدم المشرفون على الجناح من تريندز نبذة مختصرة حول طبيعة عمل المركز وإصداراته والقضايا التي يتناولها كمركز بحثي مستقل يُعنَى بالمعرفة والثقافة الشاملة، كما كان الذكاء الاصطناعي حاضراً عبر روبوت تريندز الذكي «إيكو»، الذي أجاب على أسئلة الجمهور والزوار في تجربة فريدة هي الأولى لمركز بحث علمي مستقل.

نشر المعرفة

وثمّن الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز جهود القائمين على معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وقال إن ما نشاهده من تنظيم رائع عاماً بعد عام يدل على حرص منظّمي المعرض على نشر المعرفة، وتسهيل وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع العالمي والجمهور. وقال إن المعرض بما يمثله من قيمة ثقافية عالمية بات منصة عالمية وقِبلة للمثقفين والناشرين والكُتّاب، ومحفلاً يرسخ ثقافة اقتناء الكتب، ويزيد الوعي والشغف بالقراءة وأهميتها.

وأضاف أن مشاركة مركز تريندز في المعرض، الذي أصبح علامة فارقة في صناعة النشر الإقليمي والعالمي، تأتي في إطار الحرص على الحضور الفاعل للمركز في المحافل الثقافية العالمية، خاصة في مثل هذا المحفل، حيث يلتقي أهل العلم والفكر والثقافة، وتشارك فيه كبرى دور النشر العالمية ومراكز الفكر والبحوث.

وأشار الدكتور العلي إلى أن المعرض يشكل فرصة للانفتاح على مختلف المؤسسات الثقافية والفكرية والبحثية في المنطقة والعالم، وتعزيز أوجه التعاون والشراكة معها في المجالات التي تخدم البحث العلمي الرصين، وتسهم في نشر المعرفة التي تصنع المستقبل وتواجه الفكر المنحرف والكراهية، وتنشر قيم الخير، والسلام، والتعايش والتسامح.

وذكر أن «تريندز» سيشارك في المعرض بجلسات لتوقيع بعض إصداراته، وجلسات حوارية وحلقات نقاشية تتصل بعدد من القضايا الراهنة بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والإعلاميين.

بدورها، قالت روضة المرزوقي مديرة إدارة التسويق والمعارض: إن اصدرات تريندز تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الإقليمية والعالمية، مثل: قضايا حركات الإسلام السياسي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتسامح والتعايش، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والتنمية المستدامة، موضحة أن إصدارات المركز تحظى بالمصداقية والموضوعية، وباتت مرجعاً موثوقاً للباحثين والدارسين والأكاديميين في المنطقة والعالم.