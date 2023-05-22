حضور فاعل لمركز جامع الشيخ زايد الكبير في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

يشارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وتأتي مشاركة المركز في إطار دأبه على تعزيز حضوره في المحافل الثقافية، وتفعيل دوره في رفد النشاط الثقافي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وإطلاع العالم على رسالته الداعية إلى إبراز الموروث الثقافي الإسلامي والعربي والمحلي.

كما تهدف هذه المشاركة إلى إثراء تجربة مرتادي المعرض، من خلال إبراز الجامع، وما يتفرد به عن غيره من دور العبادة في العالم، وتعريف زوار المعرض برسالته الحضارية الداعية للتقارب الثقافي والمنبثقة من رؤية مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج القيادة الرشيدة في مد جسور التواصل الحضاري، وتعزيز مكانته باعتباره مقصداً ثقافياً عالمياً فريداً، ومعلماً يبرز ثراء الثقافة الإسلامية وما انفردت به من تنوع وشمول.

وقد صمم جناح المركز في هذه الدورة ليكون ملتقى للباحثين والمثقفين والإعلاميين، متيحاً الفرصة لهم للاطلاع على ما يعرضه جناح المركز من كنوز ثقافية قيمة، تتضمن إصداراته الـ19، التي تتناول الثقافة الإسلامية وفنونها، أبرزها إصدار «فضاءات من نور»، وكتاب «بيوت الله»، الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

مكتبة الجامع

كما يتيح جناح المركز في المعرض، الفرصة للزوار والمهتمين للاطلاع على ما تزخر به مكتبة الجامع من محتوى ثقافي فريد، يمثل أروع ما جادت به الثقافة الإسلامية من إصدارات قيّمة متخصصة بالعمارة والفنون الإسلامية المختلفة، وعرض مجموعة مختارة من أهم الكتب النادرة التي تقتنيها مكتبة الجامع والمتخصصة في الحضارة والفنون الإسلامية.

كما يستعرض المركز تفاصيل الدورة الثامنة من الموسم الجديد لـ«جائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي»، المقرر إطلاقها خلال أكتوبر المقبل، والتي تمكنت خلال الدورات السابقة من استقطاب مئات المصورين من مختلف أنحاء العالم. ويقدم أخصائيو الجولات الثقافية لدى المركز لزوار المعرض شرحاً مفصلاً عما يحتويه جناح المركز في المعرض، ويطلعونهم على رسالة الجامع الحضارية، وما يزخر به من جماليات العمارة الإسلامية. ويتيح جناح المركز لزوار المعرض، فرصة الاطلاع على منصة «أرض التسامح» الإلكترونية التفاعلية، والتي تترجم رسالته الحضارية الهادفة لترسيخ ثقافة التسامح ومد جسور التقارب والحوار بين ثقافات العالم، بأسلوب فني مبتكر.