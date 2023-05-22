وزير التربية والتعليم يطلع على إصدارات وبرامج أكاديمية الشعر في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

زار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، جناح أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023.

رافق معاليه خلال الزيارة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس اللجنة، حيث تعرف على إصدارات الأكاديمية التي بلغ عددها نحو 255 إصداراً في مجال الشعر النبطي والشعر الفصيح والدراسات البحثية والعلمية المرتبطة بهما، وأهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية على مدار العام، عبر شرح مفصل من قبل موظفي اللجنة.

جدير بالذكر، أن أكاديمية الشعر تقدم في جناحها الخاص في المعرض، مجموعة كبيرة من الإصدارات التي وضعتها أمام الجمهور والمهتمين بكتب الموروث الشعبي والشعر بشقيه الفصيح والنبطي والنقد والأدب العربي بشكل عام.