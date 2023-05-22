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«منحة البدر» تُعلن أسماء المُرَشحين في جميع فئاتها لعام 2023

«منحة البدر» تُعلن أسماء المُرَشحين في جميع فئاتها لعام 2023
23 مايو 2023 01:08

الفجيرة (الاتحاد)

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أعلنت «منحة البدر» في دورتها لعام 2023 أسماء المُرَشحين للفوز في فئاتها الثلاث وهي السيرة النبوية، والمديح، والسيرة للأطفال واليافعين، حيث تَقدم للمشاركة في المنحة التي تُنظم بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ما يزيد على 200 عمل من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم. وترشّحت في فئة السيرة النبوية الأعمال التالية: «هندسة الإنسان» للكاتبة ربا شعبان (فلسطين)، «أنت النبي لا كذب» للكاتبة صهباء بُندق (مصر)، و«منارة النبوة وعالمية الرسالة» للكاتب عبدالباقي يوسف (سوريا).
وفي فئة المديح النبوي، ترشّح كل من «قبس من ذاكرة المنتهى» للشاعر عبدالله علي العنزي (الكويت)، و«محاولة للتأويل» للشاعر عبدالناصر عبدالمولى (مصر)، و«باب البقيع» للشاعر ياسين العشاب (المغرب).
أما في فئة سيرة للأطفال واليافعين، فقد ترشّحت الأعمال التالية: «في أثر الحبيب» للكاتبة د. بروين حبيب (البحرين)، و«اكتمل البدر» للكاتبة د. زكية محمد خالد (الإمارات)، و«رحلة مع الجد أبو المعارف» للكاتبة عبير صبحي عروقي (سوريا).
وستُمنح الأعمال المرشحة في كل فرع 3 أشهر لاستكمال مشروع الكتاب وتقديمه من أجل الحصول على المنحة النهائية في موعدٍ أقصاه 25 أغسطس 2023، ثم سيتم الإعلان عن الفائز في كل فئة خلال حفلٍ يقام في مهرجان البدر في وقتٍ لاحقٍ هذا العام.
كما أعلنت المنحة عن تقديم جوائز تشجيعية لعملين إضافيين في كل فرع من فروع المنحة، وهي خارج الترشيح للمنحة الختامية، وقد حصل عليها في فرع السيرة النبوية عمل «الرواية السيرية» للكاتب د. حسام الأحمد (كندا)، وعمل «ثقافة محمد» للكاتب فتحي الشرماني (اليمن).
أما في فرع المديح النبوي، فقد حصل على الجائزة التشجيعية العملان التاليان: «تراتيلُ المسار إليك» للشاعرة د. آمنة حزمون (الجزائر)، و«في رحاب النور» للشاعرة غادة البدوي (سوريا).
وفي فرع السيرة للأطفال اليافعين، حصل عليها عمل «حكايات الشمس والقمر» للكاتب أحمد قرني محمد شحاتة (مصر)، و«قمر الأنوار بسيرة النبي المختار» للكاتب محمد أحمد عبدالعزيز الزهيري (مصر).
وكانت لجنة المنحة قد أعلنت إطلاق «منحة البدر» فبراير الماضي هذا العام، ضمن مبادرة البدر في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي يرعاها سمو ولي عهد الفجيرة، حيث يزيد مجموع قيمة المنح المالية المقدمة عن نصف مليون درهم، بهدف تشجيع الكُتاب والموهوبين على المشاركة بإبداعاتهم الأدبيّة، وتسليط الضوء على مناقب الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم، وملامح سيرته النبوية الشريفة ومواقفها الخالدة في قوالب أدبية معبّرة.

منحة البدر
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الفجيرة
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محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
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