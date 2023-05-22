«كلمة» يصدر كتاب «وحدة الموسيقى العربية والتركية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32، الترجمة العربية لكتاب «وحدة الموسيقى العربية والتركية في القرن العشرين» للباحث التركي مراد أوزيلدريم، ونقلته إلى العربية «ملاك أوزيلدريم»، فيما راجع الترجمة المترجم المصري أحمد زكريا.

وكان الكتاب صدر في طبعته التركية الأصليَّة عام 2013 ضمن سلسلة «علوم الموسيقى» التي تصدرها دار نشر «باغلام»، وفيه يتناول الباحث «مراد أوزيلدريم» التفاعل الموسيقي بين العرب والأتراك خلال القرن الماضي، انطلاقاً من ملاحظة أن الذوق الموسيقي الشائع للإمبراطورية العثمانية قد انتشر عبر حدود واسعة، ومثلما أثَّرت إسطنبول موسيقيّاً في العديد من الدول العربية، فقد تأثرت بها أيضاً، ويثبت الباحث هذا التأثُّر في تشابه المقامات والآلات الموسيقية العربية والتركية.

ويعد مؤلف الكتاب، الباحث الموسيقي والأكاديمي التركي مراد أوزيلدريم، رئيس تحرير مجلة «Seleucia Archaeology»، أول من أنشأ موقعاً إلكترونيّاً حول حياة وفنِّ أم كلثوم باللغة التركية، وله كتاب عنها قيد الطبع، كما نُشر له العديد من المقالات حول الأفلام المصرية والعلاقات الموسيقية العربية-التركية، أقام العديد من الندوات الموسيقية في أكثر من عاصمة عربية حول التفاعل الموسيقي العربي التركي، وتأثير المطربة اللبنانية فيروز على الغناء التركي.