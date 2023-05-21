الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

انطلاق المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية

محمد خليفة المبارك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر بحضور علي بن تميم وسعيد حمدان الطنيجي (تصوير: وليد أبو حمزة)
22 مايو 2023 01:56

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
«بلدية أبوظبي» تنظم بطولة للكرة الشاطئية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للنشر العربي والصناعات الإبداعية، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويستقطب المؤتمر نخبة من كبار الكُتّاب وصنّاع المحتوى للحديث عن تجاربهم، وأبرز أعمالهم ضمن برنامج حافل من الندوات والجلسات النقاشية.
ويوفر المؤتمر الأول من نوعه في قطاع النشر العربي منصةً للتواصل الفكري والمهني بين رواد هذا القطاع ومطوري المحتوي الإبداعي وقادة الفكر والأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ بهدف بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أحدث توجهات وتقنيات النشر، مع تسليط الضوء على الكتاب والمحتوى وقنواته الإبداعية المختلفة.
قصصٌ وتجارب 
وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في كلمته الافتتاحية: تنطلق الدورة الثانية من «المؤتمر الدولي للنشر والصناعات الإبداعية» تحت عنوان «تطويع السرد القصصي»، وتتزامن مع الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تنطلق غداً تحت شعار «قصص لا تنتهي». وأضاف: نحن نؤمن بأن الحياة قصصٌ وتجارب وثقافات تتلاقى وتتقاطع، فيمكث منها ما ينفع الناس ويصنع الحضارة. وهدفنا في لقائنا معكم أن نعيد القيمة للخيال، فالخيال هو ما نرى به العالمَ من زوايا جديدة ونصنع القصص ونبدع.
وقال: سنناقش كل ما يتعلق بالخيال، والتعليم الترفيهي، والاستخدامات المبتكرة لتقنيات سرد القصص. وسنطلق لمخيلاتنا العنان لاستدعاء ذخائر التراث العربي من أدب العجائب والغرائب وسرود ما وراء الطبيعة والعوالم السحرية، ونضيء على تجارب الأدب العربي الحديث والمعاصر التي نسجت إبداعاتها من روح هذا الخيال، ونفكر معاً في أفضل آليات وسبل تطويع السرد القصصي واستخدام هذا الخيال العربي الفارق في إثراء المحتوى باللغة العربية في المنصات الرقمية والوسائط التقنية الحديثة والأفلام وألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائط الصناعات الإبداعية، فالصناعات الإبداعية وسيلتنا لإثراء حاضر أبنائنا بذخائر تراثنا لتشكيل ملامح مستقبلهم. 
طرق التواصل والإلهام
ويُشارك في المؤتمر مجموعة من ألمع المتحدثين، من بينهم براين مايكل بنديس في أول ظهور له في المنطقة العربية، وهو أحد أنجح كُتّاب القصص المصورة لأشهر الأبطال الخارقين مثل «سوبرمان» و«سبايدرمان» وغيرهما، والحائز جائزة «Peabody» المرموقة، والذي سيتحدث عن السرد القصصي وما يخلقه من طرق فريدة للتواصل والإلهام. ويأخذ بنديس الحضور في رحلة شخصية قصيرة يكشف خلالها عن أسلوبه في ابتكار أدوات وشخصيات خارقة، مثل «مايلز موراليز»، أحد أبطال «سبايدرمان»، وكيف تؤثـر هذه الشخصيات في حياته وعلى العاملين معه.
الذكاء الاصطناعي والنشر
يجتمع محمد جودت، خبير الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي السابق للأعمال في «جوجل إكس»، مع الدكتور رافد فطاني من شركة «أمازون» الذي يشغل منصب المدير العام الإقليمي لـ«أليكسا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مناظرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل صناعة النشر: مخاطرة أم مكسب؟»، ويتناولان فيها إطلاق خدمة الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» التي شكلت نقلة نوعية بما تقدمه من خدمات كتابة المحتوى السريع والتفصيلي في العديد من المجالات، وما تشهده هذه الخدمة من انتشار، حيث يستخدمها الملايين من جميع أنحاء العالم. ويطرح جودت وفطاني العديد من الأسئلة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإبداعي، والمخاطر التي قد تواجه الإبداع البشري نتـيجة لهذا الدور، والمكاسب المتوقعة من خدماته، وما إذا كان يشكل خطراً على صناعة المحتوى، أم أنه مساعد قوي على تطويره.

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
مركز أبوظبي للغة العربية
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©