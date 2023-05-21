«تغريبة القافر» تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2023

أبوظبي (وام)

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن فوز رواية تغريبة القافر للكاتب زهران القاسمي بالدورة السادسة عشرة من الجائزة لعام 2023. وكشف محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم، عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن دار رشم، خلال فعالية نظمت في أبوظبي وتم بثها افتراضياً.. وحصل زهران القاسمي بموجبها على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أميركي، علاوة على تمويل ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية، بهدف الترويج لها على المستوى العالمي وتحقيق زيادة في مبيعاتها.

وقال محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم: «اختارت لجنة التحكيم رواية تغريبة القافر لزهران القاسمي للفوز بالجائزة، لكونها اهتمت بموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة وهو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة.

وقدّم الكاتب لنا هذا الموضوع من خلال تآلف مستمر بين الواقع والأسطورة، ويفعل ذلك من خلال بناء روائي محكم ولغة شعرية شفافة ومن خلال نحت شخصيات مثيرة تحتل دوراً أساسياً في حياة الناس وفي نفس الوقت تثير نفورهم وتخوّفَهم.

واستطاع الكاتب أن يقرّبنا من مسرح غير مألوف للرواية المتداولة في الوطن العربي، هو مسرح الوديان والأفلاج في عُمان وتأثير العناصر الطبيعية في علاقة الإنسان بمحيطه وبثقافته».

إيقاع شعري

ومن جهته قال ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية: «يميز هذه الرواية سردها انسياب الماء بإيقاعها الشاعري الذي تطلوه حلاوة ورشاقة حملت في ثناياها محليّة عذبة تتعايش مع فصاحة السرد بوئام».

وتحدث زهران القاسمي في حوار نُشر على موقع الجائزة العالمية للرواية العربية، مشيراً إلى الحضور النسائي القوي في روايته: «المرأة تاريخياً هي من أنسنت البشر، هي من بدأت في التحول الحضاري وفي الزراعة، وكانت السبب في الكثير من التحولات التاريخية المهمة، لذلك حاولت أن أركز على هذا في العمل، كيف أن المرأة هي سبب التحولات أيضاً التي طرأت على الشخصية الرئيسة في الرواية».

وزهران القاسمي شاعر وروائي عُماني، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974.. وصدرت له ثلاث روايات قبل «تغريبة القافر»، هي «جبل الشوع» (2013)، و«القنّاص» (2014)، و«جوع العسل» (2017)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و«سيرة الحجر 1» (قصص قصيرة، 2009) و«سيرة الحجر 2» (نصوص، 2011) وهو أول روائي عُماني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية، والرواية صادرة عن دار رشم في السعودية.

القائمة القصيرة

اختيرت رواية تغريبة القافر من قبل لجنة التحكيم من الروايات التي ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين 1 يوليو 2021 و30 يونيو 2022، وجرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الجزائر، السعودية، العراق، عُمان، ليبيا، ومصر حيث كان الكتّاب الذين ترشحوا للقائمة القصيرة، الصديق حاج أحمد، أزهر جرجيس، نجوى بن شتوان، ميرال الطحاوي، فاطمة عبدالحميد، وزهران القاسمي.

وتلقى المرشحون الستة جائزة تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار أميركي.. جرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الأديب والروائي المغربي محمد الأشعري، وبعضوية كل من ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية، وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي، وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية، وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية.