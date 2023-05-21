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ثقافة

زايد العليا لأصحاب الهمم تطلق مبادرة «أنامل تقرأ»

زايد العليا لأصحاب الهمم تطلق مبادرة «أنامل تقرأ»
22 مايو 2023 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ 32، وتتنوع الفعاليات الثقافية والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لكي تحقق الفائدة لرواد المعرض من مختلف شرائح المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم.
وانطلاقاً من الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، وتعزيزاً لحقوق أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية في القراءة، يشهد جناح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المعرض إطلاق مبادرة «أنامل تقرأ» والتي تشتمل على 50 إصداراً من القصص المختارة المتنوعة بطريقة برايل للمكفوفين تلبية لطموحات هذه الفئة في مجالات متنوعة للأطفال واليافعين، بالتعاون مع دور النشر والكتاب، دار الهدهد للنشر والتوزيع، والكاتب سعود السنعوسي، والدار العربية للعلوم، والكاتبة وفاء العميمي.وتقدم المؤسسة سلسلة من الورش التفاعلية والتوعوية ضمن أنشطتها لرواد المعرض من مختلف الفئات. كما تقدم عرضاً للكتب وإصداراتها ونشرات التوعية.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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