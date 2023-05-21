11000 كتاب إماراتي في معرض المدينة المنورة

الشارقة (الاتحاد)

تطل جمعية الناشرين الإماراتيين على محبي الكتاب السعوديين، حاملةً لهم نخبة من روائع نتاجات دور النشر الإماراتية التي يسلّط مشروع «منصة» الضوء عليها خلال الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب.

وتُتحِف «منصة» زوار المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 28 مايو الجاري، بنحو 410 عناوين من أبرز إصدارات 51 ناشراً، ليجدوا كل ما يلبّي شغفهم وأذواقهم في قرابة 11000 كتاب.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية: نطمح من خلال هذه المشاركة في فتح أبواب جديدة أمام ناشرينا للوصول إلى أسواق جديدة، والتواصل مع الكتّاب والناشرين العالميين.