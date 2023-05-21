تحت رعاية رئيس الدولة انطلاق فعاليات «أبوظبي الدولي للكتاب» اليوم

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم الدورة الـ32 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، في مركز أبوظبي للمعارض وتستمر حتى الثامن والعشرين من مايو الجاري، وتعد هذه النسخة التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، نسخة استثنائية، حيث يضم المعرض برنامجاً ثقافياً متنوعاً يحتوي على أكثر من 2700 فعالية تقام في المركز الرئيس، إضافة إلى عدد من المواقع الثقافية في إمارة أبوظبي، كما يشارك فيه أكثر من 1300 جهة عارضة بينها 330 عارضاً محلياً من 90 دولة، ويستضيف أكثر من 800 ضيف من الأدباء والمفكرين والمسؤولين والناشرين وصناع المحتوى. كما تحتفي هذه الدورة بمفهوم الاستدامة كفكرة محورية، وتحل الجمهورية التركية ضيف شرف ببرامج وفعاليات متنوعة، وستكون الشخصية المحورية لهذه الدورة مؤسس علم الاجتماع الفيلسوف العربي ابن خلدون، بالإضافة إلى أن المعرض سيشهد هذا العام تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023. كما تم الإعلان على هامشه مساء أمس الأحد عن الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية، وتكريم المرشحين في قائمتها القصيرة. وكذلك انطلق أمس ولمدة يومين المؤتمر الدولي الثاني للنشر العربي والصناعات الإبداعية، كما سيشهد المعرض الاحتفاء بالذكرى المئوية لمجموعة من الأدباء، وبودكاست من أبوظبي، ومساحة أكبر لتواقيع الكتب، وبرامج الفنون الثقافية مثل: أطباق وثقافات وركن الفنون بمشاركة أكثر من 15 فناناً يقدمون عروضاً حية للجمهور، وسينما الصندوق الأسود التي ستعرض 60 فيلماً.

ويستطيع الجمهور الاختيار يومياً من خلال تسعة برامج رئيسة، ونستعرض في ما يلي فعاليات اليوم الأول:

- البرنامج الثقافي: يتضمن اليوم الأول عدداً من الجلسات المهمة من بينها جلسة بعنوان حوار الحضارات الآسيوية، وأدب الخيال العلمي في الصين، وابن خلدون بعيون الروائي، وابن خلدون وقفة مع رؤاه في الفلسفة والأدب، ورخمانينوف الرومانسي الأخير، بمناسبة مرور 150 عاماً على رحيل الموسيقار الروسي سيرجي رخمانينوف، والكتب التي لا تقرأ، والكبسولة الأدبية بالتعاون مع صالون الملتقى الأدبي، وكواليس الكتابة.. جلسة مناقشة، والإعلام الرقمي والهوية، وأمسية شعرية بعنوان همس الأماكن، وأخرى بعنوان «في صحبة نزار قباني ونازك الملائكة»، ونحو عالم جديد للكتابة الأدبية، وقراءة عربية في الأدب الصيني المعاصر، ورواية المرسال بالعربية.

- البرنامج المهني: يشتمل هذا البرنامج في اليوم الأول على جلسات تتعلق بصناعة المحتوى والترجمة والنشر الرقمي والشراكات والتسويق، ويشهد يومياً ملتقى الناشرين، وفي اليوم الأول سيقدم ندوة بعنوان شراء الحقوق أساسيات، ومهارات وتكامل يصنعه الاختلاف، وكيف تنشر عملاً مترجماً.

- البرنامج التعليمي: سيشهد هذا البرامج في اليوم الأول جلسات: مرحباً يا سيد جام، واستنفد بعض الطاقة، وكيف سيجد فربوع صديقه لحضور حفلة ابن عمه، وماذا تعرف عن ابن خلدون، وسنع الأقوال والردود، ورسالة من هارفارد وليمون وسر السموثي.

- أطباق وثقافات: سيشهد هذا البرنامج في يومه الأول ورشة عمل أساسيات الطهي، والاستدامة في الغذاء، وتعرفوا على أسرار المطبخ التركي مع ضيف الشرف، وهيا نخبز معاً.

- برنامج الفنون: ويعرض اليوم الأول ورش فن تصميم شخصيات الأنمي بأسلوب التشيبي لأسماء الرميثي، وورشة كولاج من كتاب لكلثم بنت محمد، ورسم التشيبي لسارة محمد، وورشة اصنع مجلتك الخاصة لسالي الهاشمي، والتلوين بالأرقام لملاك، وأساسيات استخدام برنامج procreate لنور الكثيري، وأساسيات رسم الأنمي بالرصاص لليازية السعدي، وخط النسخ لعيد عبد الرحمن، والرسم على الأكواب الورقية لحمدة الخاجة، وبصمة إبداع على الرخام لهدى الريامي.

- بودكاست أبوظبي: يقدم برنامج بودكاست أبوظبي في اليوم الأول بودكاست رييل راديو، وحواراً مع مريم الزرعوني وبودكاست جولان، وحواراً مع غيث حسن الحوسني، وبودكاست عقل غير هادئ، وما لا تسمحه اللغة ينفذه الفن، وبودكاست ساندويتش ورقي، وقضايا حول ترجمة الأعمال الأدبية والفنية من وإلى العربية، و100 عام على ميلاد نازك الملائكة.

- أنماط الحياة: يقدم برنامج أنماط الحياة في اليوم الأول: كيف تكتب كتابك الأول وفريق رحالة الإمارات وفن الربابة، والسفر ثقافياً.

- سينما الصندوق الأسود: يعرض البرنامج في اليوم الأول أفلام: حلم صغير وقطار ورحلة طويلة وعروس البحر، واشتر كتاباً، شاهد فيلماً.

- البرنامج الموسيقى: سيشهد هذا البرنامج في يومه الأول جلسة موسيقية مع العازف عمر بوازير.

مشاركات متميزة

- تركيا: تتكون مشاركة دولة ضيف الشرف من وفد رسمي يضم نخبة من الكتاب والمؤلفين والناشرين. 40 دار نشر وأكثر من 60 عضواً، و30 برنامجاً ثقافياً ومهنياً وعروض موسيقية وطهي. دعم الترجمة من خلال مبادرة TEDA من وإلى اللغة التركية، مع تغطية إعلامية وتلفزيونية واسعة النطاق.

- السعودية: مشاركة 35 دار نشر، بما في ذلك الجامعات والمكتبات الرائدة مثل: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، جامعة طيبة، بيت الملك عبدالعزيز، والمكتبة الوطنية الملكية. بالإضافة إلى إطلاق مبادرات من خلال المعرض: منصة إتباع.

- مصر: تشارك مصر بأكثر من 100 جناح بخلاف التوكيلات الأدبية، بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للكتاب، والأزهر الشريف، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة في كل من البرنامجين الثقافي والمهني، وتغطية صحفية وتلفزيونية من قنوات النيل الثقافية، والحياة وجريدة الأهرام والأهرام العربي، والمصري اليوم وغيرها.

- الصين: مشاركة فاعلة وقوية: 60 دار نشر. وفد رسمي يتجاوز 30 عضواً برئاسة نائب وزير الإعلام، 8 فعاليات، و3 من أهم الكتاب الصينيين. تغطية تلفزيونية وصحفية من قنوات تلفزيون الصين المركزي، فينيكس تي في، وكالة شينخوا، تلفزيون الصين العربية، وجريدة الشعب.

- ألمانيا: يتضمن الجناح الألماني الضخم مشاركة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر معرض في العالم، و17 دار نشر. برامج مهنية وثقافية داخل الجناح، وتقديم مبادرات للترجمة والتبادل الثقافي مع الناشرين الإماراتيين والعرب.

- الهند: مشاركة 35 دار نشر ومجموعة من المدارس الهندية والكتاب الهنود، وتنظيم برامج وفعاليات.

- روسيا: تشارك عبر ثلاثة أجنحة مدمجة، بمساحة تزيد عن 100 متر مربع تضم 30 دار نشر. مشاركة قناة RT الروسية.