مناقشة تفاعلية لروايات القائمة القصيرة للبوكر

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

في جلسة حوارية استضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي، مساء أمس السبت، في مقره بالمسرح الوطني، بالتعاون مع الجائزة العالمية للرواية العربية، الروائيين الستة الذين صعدت رواياتهم للقائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023، التي سوف يعلن عن الفائز بها مساء اليوم الأحد، وناقشت الجلسة التي قدمتها الأديبة عائشة سلطان الروايات الست بحضور كتابها: وهي «مُنّا» للصديق حاج أحمد، و«حجر السعادة» لأزهر جرجيس، و«كونشيرتو قورينا إدواردو» لنجوى بن شتوان، و«أيام الشمس المشرقة» لميرال الطحاوي، و«الأفق الأعلى» لفاطمة عبدالحميد، و«تغريبة القافر» لزهران القاسمي.

حضر المناقشة سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمهور كبير من المثقفين والمحبين للفن الروائي والأدب عموماً.

وقد أدارت الأديبة عائشة سلطان بطريقة تفاعلية جميلة، حيث وجهت أسئلة أثارت نقاشات مهمة مع الضيوف في مضامين الروايات، واستعرض الروائيون خلالها ملخصات لما كتبوه وتجربتهم فيه، بآفاق كشفت عن عمق ثقافتهم وصدق طرحهم لقضايا رواياتهم، التي إن كانت المعاناة هي الرابط المشترك بينها إلا أن الطرح فيها يحمل وهجاً سردياً يجيب عن الواقع ظاهرياً ويتساءل ضمنياً عن المستقبل.